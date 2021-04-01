【本報訊】教育局將向全港中小學派發內地國情教育書《我的家在中國》最新繁體版，列為輔助教材及局方中史常識問答比賽參考讀物。有歷史學者檢視該書後認為，書中「北京中學生梁帆」在荷蘭聯合國兒童基金會活動中要求掛起中國國旗的內容，疑為假故事，質疑該書內容真確性成疑，不適合作教材。

歷史學者：如教學生2+2=5

《我的家在中國》其中一冊《祖國生日快樂──國慶節》中提到一個故事，指1990年北京中學生梁帆應聯合國兒童基金會邀請，參加在荷蘭舉行的「世界兒童為未來」活動，當她看到50多國的國旗掛在賓館前獨缺中國，便向活動方人員說「一定要升起中國的國旗，因為我來自中國！」然後在她一再要求下，「幾經周折，鮮艷的五星紅旗終於高高飄揚在諾維克上空」。

歷史學者楊穎宇表示，經考證該故事最早官方版本出自2010年的《中國教育報》，但地點是廣場而非賓館前，網上有該故事不同版本，有名字叫于瑩的、其身份是小學生的、年份是1994年等，搜尋「荷蘭諾維克」結果亦全與這「故事」有關。他查考地圖和《外國地名譯名手冊》，找不到荷蘭有「諾維克」此地名；找來1990年聯合國兒童基金會報告，巨細無遺羅列當年活動，但也找不到活動曾在「荷蘭諾維克」舉辦。

楊質疑該套書部份選材不嚴謹，假故事的出現不知有心還是無意，但若選材真確性成疑，當然不適合用來做教材，否則將假故事當真知識來教，「等於教學生2+2=5」。

教育局回應僅稱該叢書是「有質素的讀物」，適合作課外讀物和教學輔助材料，編者、編輯團隊和出版社可按其專業操守和知識，參考不同資料以決定取材內容、編撰風格及詮釋方式，並適時更新。