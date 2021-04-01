香港麥當勞過往數年均在年初加價，今年在武漢肺炎疫情下，年初曾罕有地「凍價」，但麥當勞宣剛佈基於食材通脹及貨運成本急升，決定於今日（2日）凌晨4時起上調部份食品價格，加價5毫至1元，全年平均加幅為1.4%。其中2件脆香雞翼、細薯條等超值選食物，及巨無霸等單點食物均會加5毫；超值早晨套餐及超值套餐則加價1元，不過6件麥樂雞超值套餐等售價則維持不變，復活節期間亦會推出美食優惠。

連續多年在元旦日公佈加價的麥當勞今年初稱，目前經營環境困難，會繼續開源節流，未有調整食物售價，但會密切留意市況，因應營運需要作出相應決策。事隔3個月，麥當勞宣佈基於食材通脹及貨運成本急升，經審慎考慮後決定於今日（2日）凌晨4時起微調部份食品價格，加幅介乎價5毫至1元，不過部份受歡迎食物，如售11元的魚柳飽、售12元的豬柳蛋漢堡、售26元的雙層芝士孖堡超值套餐，及25元的6件麥樂雞超值套餐等則會繼續凍價。

麥當勞指在疫情衝擊下，市民減少出外用餐，預期未來經營環境仍充滿挑戰，加上外地多個港口關閉及貨船縮減國際航線，令貨運價格於過去1年大幅上升，全球貨運指數按年上升逾2倍，影響營運成本，部分主要食材價格亦按年升幅，故今次加價已較溫和，全年平均加幅為1.4%。

該公司稱，加價5毫的食物包括6款超值選食物，如細薯條、2件脆香雞翼及蘋果批等；大部份單點產品亦加5毫，如巨無霸、芝士安格斯及9件麥樂雞等。另外，超值早晨套餐及超值套餐均加價1元，如巨無霸餐等，但6件麥樂雞超值套餐則繼續凍價。

復活節推$1奶茶 $12買煙燻麥炸雞配中汽水

該公司又指，麥當勞App每星期將送出200元美食優惠，於本月5日至11日復活節期間更推出多項超值美食優惠，如細港式奶茶只售1元；煙燻麥炸雞配中汽水售12元；雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水售19元，及雙層魚柳飽餐則售29元。

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