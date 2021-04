【本報訊】民主派初選案47人被控顛覆國家政權罪,除11人獲保釋,其餘各人已還柙逾月,親朋戰友風雨不改探望打氣。還柙赤柱監獄的荃灣區議員岑敖暉,其辦事處電話近日收到大量滋擾電話。「立場姐姐」何桂藍透過獄中手記勉勵港人,「唔好再等人話你知有咩可以做」。

荃灣區議員岑敖暉的團隊昨於fb上載短片指,岑的辦事處電話號碼近月幾乎每日收到數十通滋擾電話,全部沒有來電顯示,由上月起,每隔幾分鐘便接獲不明來電。團隊指議辦電話已設「拒接陌生電話功能」,當收到會直接轉駁至留言信箱,團隊呼籲街坊以Signal或WhatsApp查詢。

何桂藍:維持做多少少

正於羅湖懲教所還押的何桂藍,團隊在fb發佈何的獄中手記,何指「仲有咩可以做,就係唔好再等人話你知,有咩可以做」,何認為,「確保自己始終維持在『人ok,可以做多少少』的狀態」,期望遇到兩難時「有精神力量不因疲乏而妥協」。

還柙逾200天的譚得志(快必),昨獲人民力量成員探望。快必指,獲樞機主教陳日君送贈兩本書,包括已故瑞士神學家Hans Urs Von Balthasar的著作《Dare we hope that all men be saved》。昨為樂壇巨星張國榮逝世18周年,快必以張的三首歌曲《由零想起》、《春夏秋冬》、《黑色午夜》勉勵港人。