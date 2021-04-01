中共閹割香港選舉制度，其中屬民主派票倉的資訊科技界，遭特首林鄭月娥指不是「專業」，被換成以只由團體票選出的「科技創新界」。方案公佈翌日，有過百個「創科組織」聯署登報支持，廣告更獲中聯辦轉發加持。《蘋果》翻查這些團體背景，全部都具建制派色彩之餘，更有一人擔任多個組織要職的現象；當中又包括「網紅協會」、「培養KOL」的電商組織，與創科關係成疑。有民主派選委認為，該些團體有可能成為未來界別團體選民，擔心團體聲音單一，會令行業未來發展空間收窄，「最後只係『塘水滾塘魚』」。

過百個團體於3月31日以「香港新篇章 創科綻光芒」為題在《明報》刊登全版廣告，廣告獲中聯辦在網頁轉發，指該些團體均來自「科技創新界」，並支持人大修訂香港選舉制度。《蘋果》統計這101個參與聯署的團體，當中52個是以擔保公司形式成立的各類行業組織，14個是工會，12間私人公司，另有有17個未有上述任何登記紀錄。

1人任多個組織要職

絕大部份聯署的團體都有明顯建制派背景，多個機構都有政協擔任董事，而且組織「超生」同質性高，在不同團體都可見同一班建制派人士身影，其中港區人大代表洪為民及香港資訊科技聯會會長邱達根分別最少擔任7個團體要職，當中包括公司董事、會長及主席等職位；上屆代表建制派參選立法會的「IT紅人」楊全盛最少見於6個團體，前立法會資訊科技界議員譚偉豪則出現5次。

聯署的組織有新有舊，有3個團體是於今年2月後方成立，其中「大灣區產業創新青年聯盟」更加是在周二、即人大通過修改選舉方案當日同日成立；由譚偉豪創立的「科薈研究中心」亦有份聯署，不過根據公司註冊資料，中心在前年已解散。14個工會中，有4個是工聯會屬會，另有8個都登記在黃竹坑同一個工廈單位。

部份團體的性質與「科技創新」的關係成疑，例如「網絡紅人工作者協會」，由著名「藍絲」高松傑、「黑超哥」許民楓等人組成；另一個聯署團體「香港青年電商促進會」，其董事程陽春曾接受新華社訪問，介紹該會的「KOL培養計劃」，計劃內容包括「掌握短視頻技巧」，在內地社交平台營銷。

「的士司機用Uber app就係創科人？」

科創界前身、資訊科技界民主派選委黃浩華表示，現時尚未知科創界的團體票代表標準為何，但他認為這些組織未來很可能成為界別團體選民，他指出，雖然要定義「創科」本身有一定難度，然而創新科技的重點在於研究及開發，而並非一個普通的科技「消費者」，他指出，雖然未知該些組織的具體工作，但若果只是純粹網上平台的用戶，根本算不上創科人士，「唔通一個的士司機用Uber app就係創科人士？」

支持修訂的團體當中，有不少人士同時擔任多個團體的職務，黃浩華認為，創新科技的核心在於多元、開放及共享，然而最新的修訂取消了個人票，「令成件事發展同氣氛都差咗」，若果團體選民亦是該些持相同立場的人，「行內意見只會越來越單一，空間越來越少，最後只係『塘水滾塘魚』」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！