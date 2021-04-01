【本報訊】紅磡昨發生倫常命案，涉殺妻自刎的男事主為小型IT公司老闆，疑周轉不靈財困，萌生攬妻兒同死慘劇。有學者指疫下不少學校和公司在家網上授課及工作帶旺IT行業，惟小型IT公司受制人手及財力難全面支援，未必接到生意，旺市不旺財。

香港青年學院首席講師（資訊科技）梁秉雄指，資訊科技分工精細，沒專門技術的公司難接生意，容易周轉不靈，承受極大壓力。毅知顧問公司董事總經理周綺萍亦承認，IT行業在疫下需求大增，但受惠主要是大公司，因一般學校或公司擔心小公司實力弱，執行期間倒閉，招致損失。

兩子或有巨大心靈創傷

周表示打工與創業是兩回事，很多人被裁員後，利用遣散費創業，初時雄心萬丈，但經營下去才知問題多多，易失敗告終，負債纍纍；案中死者正值中年，為家庭經濟支柱亦是老闆，一旦經營困難面臨家庭及事業雙重沉重壓力。

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝指事件是悲劇，令人感遺憾，指疫下經濟不景，中小企業承受頗大壓力，理解當事人的無助心情，希望不要輕言放棄而做出不智行為，為了家人或自己，都要盡力尋找解決辦法。

此外，臨床心理學家葉妙妍關注，事件中逃過一劫的事主兩名兒子目擊血案或會造成巨大心靈創傷，建議當局盡快安排專業人士接觸二人及作針對性跟進。