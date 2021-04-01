【本報訊】前年聖誕節網民發起「和你shop」，多區爆發警民衝突。一名16歲男生被指在旺角藏有一支雷射筆，否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。裁判官葉啟亮昨裁決指，警方案發時曾舉黑旗，從男生一身的裝束及攜帶的物品，可以推論他有意圖以雷射筆用作傷人，裁定他罪成，還柙至本月15日判刑。

「打war game之嘛」

現已17歲的被告為汽車維修學徒，父母離異，葉官先替他索取更生中心、勞教中心及教導所報告再判刑。男生昨步入羈柙室，旁聽人士向他高叫「撐住」，有女親友則激動說：「搞錯啊，都冇做過，打war game之嘛。」

辯方於聆訊時質疑，偵緝高級警員47769梁振星僅以一至兩秒瞬間即逝的眼神接觸，便斷定被告案發時神情驚慌，繼而將他截停，純屬主觀判斷。葉官昨指，梁加入警隊31年，觀察神態後截查雖不能肯定可靠，但屬履行職責，認為梁的證供清晰肯定，沒有避重就輕。

對於辯方指被告被截停時現場氣氛平靜，被告沒逃跑，控方無證據證明被告曾叫囂及參與集結。惟葉官指從片段可見，案發現場較早時的場面混亂，防暴警曾舉黑旗；被告曾否參與非法集結及有否使用雷射筆並不重要，重點在於他身處現場及管有雷射筆的意圖。

葉官又指，被告承認雷射筆屬於自己；即使他不知該雷射筆的輸出功率，但其外殼寫有「Danger」警告字眼，被告應該知道其危險性。

葉官結合現場片段、被告裝束，及從被告身上搜出的證物包括望遠鏡、金屬汽槍彈夾、防毒面罩等，推論被告預計會有衝突事件；加上當時沒肺炎疫情，口罩可用作遮蓋面部，雷射筆則放置於背囊隨手可得的顯眼位置，推論被告有傷人意圖。

案件編號：KCCC2717/20