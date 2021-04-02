港人享受一連5日長假期的同時，36名民主運動抗爭者仍被還柙於監獄中。為聲援被還柙的民主黨前議員尹兆堅，尹的黨友韓俊賢和尹的助理今日擺設街站，讓市民親手向被還柙的民主派寫上打氣說話。有街坊慨嘆，將來的選舉只是當權者的「遊戲」；有街坊則寄語港人，要如常生活，與中共鬥長命。

轉眼間，因參與初選而被捕的民主派人士已被還柙逾一個月。上星期曾探望尹兆堅的尹兆堅助理向《蘋果》透露，尹已漸漸適應獄中生活，精神狀態比上月好，她笑指尹會預先用紙筆寫低不同公事的重點，在限時15分鐘內的探訪時間內，花上三分二時間逐點交代，以免有遺漏。

「以前阿尹工作壓力大嘅時候，佢會飲紅牛、可樂，當水咁飲」，現在的尹兆堅則會每晚以牛奶代替。尹的助理續說，尹在閒談間提到希望可吃魷魚絲、花生；他又著助理有機會便給他一盒顏色筆，希望在獄中回信時，能在黑白分明的字裏行間中，添上一點色彩。

與尹兆堅相識近廿載、曾替尹當兼職員工的韓俊賢就形容，他認識的尹兆堅熱心幫助朋友，同時有點「八卦」。韓憶述，當年他準備離港出外留學，尹親自當司機載他到機場，而當時除了家人送行外，就只有阿尹。

角色調轉，韓俊賢今日反過來盡力替尹兆堅打點一切，除了協助處理街坊個案，亦隔空向尹寄語：「放心啦，我哋會Settle好一切㗎啦。」

「面對中共強權打壓，如常生活就是最好的抗爭」

與尹兆堅素未謀面的市民林太趁途經街站時，親手寫上打氣字句。她斥責，香港被特首林鄭月娥這位「剛愎自用」的女人搞垮，「既然你咁叻，不如你自己做晒所有嘢啦，做埋立法會議員啦」。她續斥，香港未來的選舉只會是當權者的一場「遊戲」，自己未必如以往般走出來投票，但她感謝所有民主路上的抗爭者，在艱難時刻仍為香港無私付出，「香港真係好需要你哋，真心愛香港、唔係為咗自己利益嘅人，去為香港付出」，她亦衷心祝願：「好人一生平安。」

街坊陸女士就形容，面對中共強權打壓，港人如常生活就是最好的抗爭，見字飲水，健健康康，與中共鬥長命。

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