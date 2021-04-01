【疫情何時了】

【本報訊】復必泰疫苗包裝有瑕疵而煞停接種後，政府昨表示收到復星藥業中期調查報告，確定疫苗安全及品質並無問題，今日將有另一間廠房生產的30萬劑新疫苗抵港，宣佈下周一（5日）恢復接種復必泰。因煞停接種而受影響的18萬名市民今日起會收到政府發出電話短訊，安排新接種時間。

公務員事務局長聶德權表示，受上周三煞停接種影響的18.3萬市民，可獲特別安排，預約期為4月4日或之前接種第二劑疫苗的約三萬名市民，將安排在4月5日至10日其中一天的新接種時間；預約期在3月24日至4月4日接種第一劑疫苗的市民，亦會另安排新接種時間。至於預約期為4月5日或以後的市民，則可如常到中心接種。

多兩接種中心啟用

政府今起會以電話短訊發放新接種時間予受影響者，如市民未能出席，可於明早9時在網上預約系統開放後更改時間，但要先取消政府安排的預留時間。除現19間復必泰接種中心外，灣仔伊利沙伯體育館已開放預約，何文田體育館於4月5日啟用，共有21間中心。

衞生署長陳漢儀指，復星藥業提交復必泰疫苗包裝有瑕疵的中期調查報告，稱是由於「210102」批次疫苗封裝程序中，金屬環的壓接工序在超低溫環境（-70℃）時產生問題，樽蓋的膠環因在低溫下失去彈性，令金屬環鬆脫，在密封性受到影響下，周邊空氣或會滲入藥樽。而在藥樽解凍（2至8℃）時，膠環會回復彈性，令藥樽再度密封，導致樽內氣壓超出正常情況，出現滲漏或藥瓶有脫開。

換廠房生產及包裝

陳漢儀續指，藥廠經進一步測試，相關問題亦同樣發現其他經過同一廠房進行的封裝，包括批次「210104」，惟他並非經同一廠房封裝的批次則未有發現同樣問題。新一批來港疫苗將由當地第二間廠房生產及包裝，往後供港疫苗亦會由該藥廠負責。為確保新批次藥瓶不會出現相關包裝瑕疵問題，藥廠已進行嚴格測試，包括在德國Baxter包裝廠房對逾1.5萬個經過超低溫儲存藥瓶進行壓力測試，確認無發現類似問題。食衞局長陳肇始強調當局不會付附加費更換疫苗。

陳漢儀強調，局方曾為在港兩個批次疫苗進行無菌測試及細菌耐病毒測試，證明並無安全問題。至於涉事兩個批次疫苗會繼續封存至調查有最後結果。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，30萬劑新疫苗料不足一個月便耗盡，建議政府應以強硬態度要求藥廠盡快換貨，「既然唔需要額外畀錢，唔應該再糾纏，直接要求換貨」。

截止昨晚8時，約有5,200名市民接種第一劑科興及約有一萬市民接種第二劑科興疫苗。八間接種中心科興疫苗的整體接種率約為94%。3月31日共有兩宗送院個案，其中一宗已出院，一宗留院觀察。留院觀察個案為一名72歲女子，於林士德體育館接種第二劑科興後，懷疑短暫性腦缺血，送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。