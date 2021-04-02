美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）昨日（1日）接受部份傳媒訪問，指出香港的選舉被操控，選舉結果已無意義。他今日再發表文章，批評當局以「外部勢力」之說卸責，用《國安法》鎮壓異見，並「壓制」香港選舉來讓北京挑選代表，使香港管治變得更為遲鈍。他認為，最好的方法其實是讓香港做回自己，按《中英聯合聲明》和《基本法》運作。

難再承認香港長期繁榮

史墨客今日在《南華早報》撰文，指香港的成功是建基於《中英聯合聲明》和《基本法》承諾，包括高度自治的一國兩制框架。多年來，美國每年發表的香港政策法報告，也指出北京整體上履行了容許香港高度自治的承諾。惟可悲是，去年的報告指出了顯然而見的事實，就是北京取消香港的高度自治，而這與中國在《聯合聲明》和《基本法》的義務不符。

史墨客直言，現在已很難去承認香港長期繁榮。前年的抗爭運動顯示，人民普遍不滿政府解決人民關注的問題的能力。不幸的是，當局沒有緩解緊張的關係，反而採取了不同做法。公眾的關注被輕視和忽視，很多持不同意見的人被捕或沉默，當局更嘗試復辟舊式的政治宣傳，將責任推卸給「外部勢力」。

政府藉陰謀論逃避責任

他覺得，當局引用這些陰謀論來逃避問責，並無視百萬計港人以和平方式，與及在2019年區議會選舉中投票給反對派人士的意見。

當局將和平抗議的人標籤為暴力事件中的「暴徒」，亦是當局逃避對話和妥協的做法。他認為，政府未能或不願解決公眾關注，才是造成前年示威的原因。現在當局的解決方案是在減少社會多元和壓制異見。他強調，香港曾經是不同聲音、激烈辯論和法治的堡壘，但現在在《國安法》下，已變成人們會因為參加和平示威或初選被拘捕數個月，之後甚至面臨多年監禁的城市。

愛國主義無助繁榮

對於人大「壓制」香港選舉，史墨客形容北京將立法會與特首選委會包裝起來，並以不明確的「愛國主義」作為試金石，以便親自挑選只聽從北京批准的意見的代表。這不單壓制了有意的多元，亦會將香港的管治變得更為反應遲鈍。

他指出，民主不總是容易或完美，但沒有其他制度能同時提供繁榮穩定和支持權利與自由，「愛國主義」更不能由此立法。而指控有外部勢力也不能用來逃避責任，恐懼的民眾亦從不是成功管治的基礎。

實現普選一切無憂

他認為解決香港挑戰的最好方法，就是讓香港在信任《聯合聲明》和《基本法》上運作，意思是確保立法會和選委會代表所有港人，而不是北京一手逃選的一小撮人，讓香港自己的機構立法促進安全和繁榮穩定，取代用作鎮壓的《國安法》，並且實現普選、維護言論和結社自由，消除對司法機關的壓力，舉行自由和公平的立法會選舉。

史墨客相信這些措施不會引起爭議，因為這只是反映自1997年以來的制度、做法和建議。他又說，試想像當局是否有信心和遠見贏得市民尊重，而不是要求公眾尊重；想像香港是多元、繁榮的燈塔，是中國的一部份，同時又對獨特地對世界開放。他表示，如果讓香港這城市成就自己，香港的未來將會多麼光明，那亦是他見過並希望再見到的香港。

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