【本報訊】辯方結案陳詞批評警方疏忽職守，沒有協助疏散集會群眾，還撤走維園現場近百警員，靠民陣安全疏散市民，遊行期間警方也沒制止，等同批准。法官不以為然，信納警方證人解釋，不警告、不執法的理由是避免警民衝突，做法適當，不是批准或默許遊行。法官指就算警方確實犯錯，也不會令違法遊行變成疏散行動。

開審前辯方曾申請呈交專家報告，分析警方當日行動部署，法官質疑無助解決審訊議題，並說不是警方受審，拒絕報告呈堂。其後包括兩名警司在內的八名警方證人作供時，辯方詳細盤問事前部署和當日執法工作，組織抗辯理據。

官指部署合適避免衝突

辯方指出，警方沒有負責任確保公眾安全，沒有調配警力協助集會，當日還撤走維園現場近百名警員。警方事前已預料集會有人滿為患危機，警方是知道並有意任由民陣用流水式集會應對危險，涉案遊行開始時，警方沒有任何行動或警告。

法官不認同辯方指，警方沒有作為等同容忍、批准或默許遊行，或是「隻眼開隻眼閉」。法官信納警方為了避免警民衝突，因應群眾情緒高漲而撤走現場警員，故意減低現場警力和不作警告，鑑於集會主題是抗議警暴，部署適合當天情況。

法官確信涉案遊行是有計劃地仿照被禁止的遊行，判詞指就算警方的確如辯方所言疏忽職守，背棄維護法治的角色，犯下連串錯誤，也不會令遊行性質變成疏散。

辯方另強調，當日倘若雨勢大，維園可能發生人踩人，有嚴重受傷風險，警方又沒有協助群眾疏散，因此被告才適度違法，出於必要而組織市民有秩序地疏散。法官指出，「必要、被迫」的辯解通常只在極端案件提出，本案沒有證據證明有逼切的死傷危機。