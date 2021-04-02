疫情開始放緩，但酒吧、卡啦OK、麻雀館等場所仍復業無期。上述業界組織將於復活節假期進行絕食行動，要求特首林鄭月娥交代停業準則，並要求賠償多個月來業界因停業而產生的損失。業界批評一直已全力配合政府抗疫措施，但至今仍復業無期，不少店舖已告倒閉，批評「政府扮唔知定睇唔到？」

香港持牌酒吧會所聯會、HKNIA、卡啦OK Box、卡啦OK同業協會及麻雀界代表，將於4月4日起，一連四日三夜作接力絕食行動，行動完結後再向特首辦及行會成員遞信表達訴求。各業界的訴求包括要求林鄭月娥交代至今仍要求酒吧、卡啦OK及麻雀館停業的理據，向政府追討停業賠償，並要求政府醫學專家向業界解釋，以甚麼標準評定上述業界停業至今。

批三分一酒吧倒閉 「政府扮唔知定睇唔到？」

行動發起人香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁向《蘋果》指，復活節各行各業已放寬營業，「但我哋仲未開，希望政府聽到我哋嘅聲音」。梁指，聖誕節和復活節是一年兩個最大的節日，營業額「cover埋4月至6月淡季」，但最近一次因疫情停業，眼白白失去聖誕節及復活節檔期，「已經計唔到損失咗幾多」。梁形容業界有三分之一店舖已倒閉，「好多已經有執達吏收舖，政府扮唔知定睇唔到？」

梁形容業界現時處於「極嚴重停業狀況，無得再唔出聲」。梁認為業界被歧視，現時泳池亦已可開放，「海洋公園排晒隊，西九文化區多人到插針都插唔入」。反觀酒吧、卡啦OK及麻雀館業界，一直合作抗疫，「有消毒、又呼籲業界打疫苗……有同政府present過」，對政府仍要求行業停業感到灰心及失望。

絕食行動的其中一個目標，是向政府追討停業賠償，梁立仁指政府曾給予一筆過5萬元停業資助，「但500呎又係5萬蚊，幾千呎又係5萬蚊，月租都唔夠交」，已經不敢奢望政府可補貼行業員工薪酬，只希望可成功追討租金補貼。

食肆須月底前升換氣量 業界憂淨化機數量不足價格遭抬高

另一方面，政府早前要求全港提供堂食的食肆，於本月30日前將室內換氣量提升每小時6次或以上，或加裝空氣淨化設備。「食肆換氣量規定工作小組」主席源柏樑今早在港台節目表示，指引分為2大執行方向，分別是提升機組換氣量及加裝空氣淨化設備，其後由通風承辦商認證。源柏樑指，2個方法的工程與成本相若，粗略估計食肆於本月底前可做到，而食肆亦可選擇延期。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華就在同一節目表示，傾向以加裝空氣淨化設備達到要求，因另一方法成本較高、方法較複雜，惟他指出，全港逾2萬間食肆，每間面積不同，部分或需購買多於1部，質疑市面上能否提供數萬，以至10萬部空氣淨化機。他亦憂慮，當局發出淨化器參考清單後，業界搶購會抬高價格。

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