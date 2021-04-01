黎智英對香港一直心存感激，給他溫飽和學識，由身無分文到創立時裝王國，人到中年本可無憂，卻棄商從文，創辦《壹週刊》和《蘋果日報》，相信資訊可改變中國。自八九民運到惡法23條，由傘運到反送中、抗警暴，他堅持做正確的事，哪怕成了政治囚徒，無悔無恨無畏，因為這個曾是天堂的地方，給了他一甲子的自由。

記者︰王家文

這一年來壹傳媒創辦人黎智英先後被控多罪，包括欺詐及勾結外國或境外勢力危害國家安全等，去年底被還柙至今已近百日。

他是天主教徒，信仰讓他堅強面對逆境。還柙之初出奇平靜，很快適應，每次由囚車押上法院，儘管鐵鏈纏腰，他都珍惜與旁聽家人短暫的相望時刻，還學懂送上心心手勢。他不只一次說過，不怕坐牢，因60年前空手來港，所得一切都是香港所賜，當自由的瑰寶被侵蝕，就是他回報之時。

黎智英1948年生於廣州，祖籍順德，家族原是大地主，中共當權後被抄家，父親逃難到港，母親被拉去勞改。沒溫飽的童年去拾荒、做小販甚至賣黑市煙。50年代末中國大飢荒，他從廣州經澳門隻身偷渡來港，那年他12歲，口袋只得一元。

偷渡來港第二天，他到福榮街手套廠當雜工，月薪60元，一半寄回廣州老家。其後做過幾間工廠，由學徒做到經理。26歲時跟兩個拍擋成立公明織造廠，首次創業，高峯時連同內地廠房員工達一萬人，繼而在1981年進軍零售業，創立連鎖時裝店Giordano。他曾以為40歲可退休，但八九民運改寫他下半生。

時為1989年，佐丹奴義賣T恤聲援。翌年，黎智英創辦《壹週刊》，「冇六四，我就唔會入傳媒呢行」。他亦曾在該刊發表《給王八蛋李鵬的公開信》，譴責時任國務院總理李鵬，連罵28次王八蛋，文末更以「再見，祝你仆街」作結。自此北京封殺佐丹奴，黎智英出售股份，再沒踏足大陸。

黎智英在1995年6月創辦《蘋果日報》，報章立場鮮明，拒做政府喉舌，更相信資訊流通可讓中國逐步趨向民主，「政治力量敵不過傳媒科技的透視力量」，惟《蘋果》創刊近26年，一直受中共打壓，港版國安法實施後才一個多月，蘋果大樓被警方大舉搜查。

2014年傘運爆發，黎智英走到前線，吃過催淚彈，曾留守金鐘，曾遭襲擊，清場時也被警方拘捕。但前年反修例運動，眼見香港自由堡壘失守，法治彰顯不到公義，黎智英走得更前，雖然知道抗爭不會沒代價，仍堅持做正確的事，因人生有些事情比自己更重要，「一旦放棄了為自己爭取自由和正義，我們便放棄了做人的尊嚴。」

今天他已73歲，再不是昔日膽大包天的飛仔黎，也非行事張狂的肥佬黎，年輕讀者叫他一聲黎伯伯。稱呼隨年月而改，但本心沒變，香港這個曾是天堂的地方，不單成就他一生，還給了他一甲子的自由。