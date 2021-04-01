【本報訊】為民主派初選設計系統及籌組義工的香港民意研究所去年7月遭警方搜查，民研主席鍾庭耀昨指，律師團隊仍正與律政司討論被搜的資料中，有否存有新聞材料。為令市民對民研調查感安心，決定即日起將資料保存期限由六個月縮減至三個月，但鍾強調民研不會停止選舉調查及研究的工作，「如果我哋咁容易放棄，我哋點叫香港人唔好放棄呢？」

「咁易放棄點叫港人唔好放棄？」

鍾庭耀昨稱，民研團隊過去一年與警隊的「互動」，或令市民對民研團隊處理資料的方法或感憂心，故即日起更改民研的研究資料保密政策，將相關民調資料的保存期限由六個月縮減至三個月，他坦言這對團隊而言是很大犧牲，但望能減低市民不安。

鍾續稱，雖然本港選舉制度將有大規模改變，但民研會以一貫公開透明方式進行並發佈選前研究、滾動調查及選舉日民調，團隊未來三個月會檢討和重新發展各方面業務，制訂發展策略，表明團隊會堅持進行民調及研究至最後一刻，「如果我哋咁容易放棄，我哋點叫香港人唔好放棄呢？」

鍾又交代民研辦公室1月被警方搜查事件的進展，指律師團隊正與律政司討論被搜資料中，有否存有新聞材料。鍾指部份研究資料會作新聞傳播之用，應符合法例下「新聞材料」的定義，惟律政司不同意，雙方同意在得出結論前不開封及不檢視有關材料。

不過本報獲悉，律政司早前去信民研反駁有關法律觀點，指港版國安法不屬於《釋義及通則條例》第83所指的「任何條例」，換言之，律政司認為警方按國安法取得的手令，即使法庭沒有特別指明，亦可視為涵蓋搜查及撿取新聞材料的權力。

記協主席楊健興指當局做法令傳媒更難保護消息來源，市民向傳媒透露消息的意欲亦恐降低，損害新聞自由。

本報向香港民研副行政總裁鍾劍華查證事件，他以律師團隊建議不便透露太多為由婉拒，僅指鍾庭耀昨已交代事件進度。律政司稱不評論個別案件，警方回覆稱案件已進入司法程序，不宜評論。