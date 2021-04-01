【本報訊】網民去年5.10發起「母親節和你Sing」，高喊「光復香港 時代革命」等口號，警方闖入旺角MOKO新世紀廣場，亂射胡椒球彈並拘捕多人。兩名分別17及15歲的少年因管有天拿水、雷射筆等被控，昨承認管有攻擊性武器等罪。控方庭上播放案發破壞片段，但辯方指破壞發生時被告已被捕，與被告無關，同案兩被告之前亦未有同樣播片安排。主任裁判官徐綺薇將兩人還柙至本月20日，索取更生、勞教等報告再判刑。

片中不見已被捕被告

兩被告各承認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，15歲次被告另承認管有攻擊性武器、管有無線電器具及管有非法用途的工具罪。控方隨即要求徐官「睇片」，辯方質疑，另兩名被告判刑前未有同樣安排，「唔明點解今次要睇」。徐官認為控方要求無可厚非，最終花近10分鐘看畢片段，但片段中不見被告身影。

辯方求情指，17歲首被告自幼被確診患專注力缺乏症及過度活躍症，受社會風氣影響而犯案，已明白應以合法方式表達訴求，且沒證據證明被告有份參與破壞。至於15歲次被告，辯方呈上多封求情信及醫療報告，指他同樣患有專注力缺乏症及過度活躍症；片段中涉案破壞行為發生時，被告已被拘捕，破壞與他無關。

徐官指，案發現場氣氛緊張，兩人作同樣打扮，有互相鼓勵作用，首被告攜有天拿水，對他及他人安全構成危險，不容忽視；考慮兩人坦白認罪，下令索取報告才判刑。

案件編號：WKCC3788/20