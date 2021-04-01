【本報訊】因向警方私家車掟雪糕筒判囚七個月的地盤工，刑滿出獄不久，早前承認兩項非法集結罪，涉及前年包圍深水埗警署及去年旺角堵路示威。主任裁判官徐綺薇昨判刑指，被告在警署外持大聲公高叫「深水埗街坊係乖X過你哋，有薑就衝出嚟捉X我哋」，挑動在場人士情緒；旺角案則在保釋期間犯案，屬加刑因素，最終判他再次入獄七個月。

協助露宿者 獲長者求情

被告黃兆昌（39歲，圖）承認於前年8月28日在深水埗欽州街與汝州街交界、及去年6月12日在旺角砵蘭街與山東街交界參與非法集結。

辯方昨求情指，被告的背景報告脗合早前求情內容，指被告樂於協助區內長者及露宿者；並呈上被告還柙期間撰寫的求情信，內容除了顯示悔意，更透露他決定刑滿後到老人院工作，繼續照顧長者，望法庭判刑時考慮被告對社區的服務。

徐官判刑指，理解被告過往有協助老人家，亦有長者為被告寫信講好說話。在深水埗一案中，被告以揚聲器講出激烈及挑釁說話，容易挑動在場人士情緒；至於旺角一案，被告有份阻礙的士前進，更是在刑毀案的法庭擔保下犯案，屬加刑因素。惟徐官指出，留意到被告早前已就一宗刑毀案服刑完畢，而三案發生日期相近；考慮到刑期總體性，最終判被告就本案兩項控罪入獄七個月，認為已足以反映罪責。

案件編號：KCCC233/2021 、WKCC4251/20