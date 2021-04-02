港鐵近日再出現列車衝燈意外。《蘋果》獲悉，昨早（1日）一輛正駛離九龍灣車廠的列車，疑因車長與後勤人員溝通有誤及未有留意燈號，令列車在車廠路軌內「衝燈」近40米。港鐵今確認有關事故，指事故未有造成人員及列車損傷，涉事車長已暫時被調離原有職務以作出調查。

疑車長未待通知無睇紅燈開車肇禍

消息指，涉事列車昨清晨駛離九龍灣車廠時，疑因車長在未待車廠行車控制主任通知可開動列車、以及未有確認其中一支訊號燈仍是紅色的情況下繼續行車。車長隨後發現訊號燈後的路軌道岔（俗稱波口）尚未切換，故即時停車。該列車最終「衝燈」近兩節車箱，即約40米左右。事故未有令列車及路軌受損，車長亦未有受傷。

港鐵回覆指，昨晨約6時許，一列沒有載客的列車，在九龍灣車廠內，以手動模式慢速駕駛，準備由車廠駛往主行車綫投入服務期間，越過一支尚未有前進信號的信號燈後隨即停下。事件中沒有設施損壞，亦沒有影響觀塘綫列車運作安全。港鐵續表示，十分重視事件，相關職員包括車長及車廠調度員已暫時調離職務配合調查。

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