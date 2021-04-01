【法庭直擊】

【本報訊】前年7月九龍區大遊行後，有短髮女子在旺角拍攝，示威者懷疑她是便衣女警影「大頭照」並將她包圍。事後三男女被控非法禁錮及非禮等罪，包括一名女教師。區域法院法官練錦鴻昨裁決指，在場人士所為接近批鬥，不接納女教師稱當時只欲充當和事佬，向事主澄清有否拍攝示威者，指她實是助紂為虐；男被告則有可能是為了討便宜或羞辱而熊抱事主，裁定三人罪成，還柙至下月4日判刑，明言很大機會判監。

三名被告廚師黃子隆（32歲）、社工吳睿哲（24歲）及女教師蘇瑋善（26歲），被控於去年7月7日在山東街與西洋菜南街交界非法囚禁女事主X，另與其他不知名人士參與非法集結。黃另被指非禮X。

練官裁決指，X當時可能有拍照，行為或許不智，而她面對別人指控後的失控反應更令群眾生疑；惟在公共場所拍攝並不犯法，即使X真的是女警，或群眾真誠相信她是拍攝示威者的女警，這皆非強行留下X、要求她交出手機並凌辱她的藉口。

官稱在場人士行為接近批鬥

練官指在場人士的行為接近批鬥，眼見X是「弱女」，於是把對執法人員的不滿宣洩於她身上，所謂質疑X盜竊和打人，不過是要掩飾他們不法行為的藉口。

此外，練官指首被告黃子隆觸碰X乳房、又頂着她的下體，心智正常者均會視作非禮；且黃的體形比X龐大，現場也有其他人控制X，唯一推論是他故意為之，目的是為了討便宜或羞辱X，兩者都構成猥褻意圖。

次被告吳睿哲辯稱以為X是襲擊市民的警員，遂希望她澄清，並稱當時為分隔X和市民才高呼「人鏈」及「圍住」。練官接納吳真誠相信X是女警，惟他並無法律基礎強留X、要求X澄清及出言侮辱X，認為其辯解是逃避罪責，強詞奪理，又認為吳甫現身便指摘X和呼籲群眾包圍X是挑撥和製造紛爭。

練官續指，第三被告蘇瑋善在黃箝制X期間加入，表面上是希望為事情降溫，勸說X服從不合情理也不合法的要求，語帶平靜地要求X交出手機，實際上是協助他人箝制X。練官又認為，蘇以「我哋」形容她與在場人士，反映他們心態相同；批評蘇聲言有正義感，卻沒阻止他人猶如行使酷刑般拉扯X，也沒查詢現場情況，更沒勸阻群眾爆粗侮辱X，認為她當時並非真心調解。練官要求控方替事主創傷評估報告，以作判刑考慮。

案件編號：DCCC893/19