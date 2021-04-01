柏雅動物診所頻生絕育手術事故，有女狗主的愛犬絕育後三年，竟因卵巢水囊險死。她向小額錢債審裁處興訟申索半年才獲判勝訴，更發現柏雅派出代表主診醫生，竟非多年來為愛犬主診的醫生，令她震驚。她嘆道申索過程求助無門如「摸石頭過河」，惟她會堅持到底。

Joey四年前領養約六歲史納莎雌犬「小白」，並到柏雅絕育。兩個月後，小白陰部滲血，隨後每半年一次，Dr. Ken解釋為尿道炎，處方消炎藥，此後成為小白家庭醫生，「會做檢查、開藥同講解病情。」去年5月底，小白突然休克，Joey將牠送往急救，「醫生話腹腔有檸檬咁大嘅水囊。」其後證實水囊為一個帶有子宮組織的完整卵巢。

醫療紀錄疑造假

Joey感震驚並向柏雅索取醫療紀錄，經多番催促才交出，但她發現柏雅隱瞞絕育紀錄，因小白2017年4月做絕育，紀錄卻由該年6月28日開始。她終花逾40,000元醫治小白。

事後Joey多次致電及上門向獸醫管理局查詢是否涉醫療失誤，「但成日話答唔到。」她只好上網及向其他獸醫問意見，最後來回詢問局方五次，才成功遞交投訴表，「話（聆訊）要三至五年，因為肺炎可能要四至七年。」雖然時間不合理，但她只能無奈接受。

Joey入稟小額錢債審裁處，起初求助局方邀請專家證人不果，終須以法庭傳票才能傳召另一獸醫作證；庭上更發現Dr. Ken疑為無牌獸醫，「代表柏雅出庭係又瘦又矮嘅江醫生，自稱幫小白診症同做手術。」她肯定地說，庭上首次見江鶴鳴，「一直以為Dr. Ken係叫江鶴鳴，原來係兩個人。」

審訊時，江的證供屢現矛盾並多番改口，指事故或與卵巢增生有關，遭專家否定。審裁官批江證詞前後不一，非可靠證人，今年初判Joey勝訴，獲賠醫療及訟費逾50,000元，「成個過程誤打誤撞，完全搵唔到人幫我。」她盼勝訴能令局方加快處理手術失誤等投訴。