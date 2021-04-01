【本報訊】民陣是8.18集會發起人，惟民陣召集人陳皓桓於今次事件中未有被控，陳昨現身支持九名被告。他指民陣由申請至集會當日，已多次向警方表明8.18是流水式集會，警方不但無提供協助，活動期間亦無提出任何警告，政府事後更讚揚8.18集會是和平理性非暴力表現，數月後卻拘捕多人。他批評今次審訊是政治檢控，「只要係反對政府，就算係合法集會都要一網打盡」。

陳皓桓：要告應該告我

陳皓桓於案件判決後指，當日民陣由申請以至與警方磋商，都一直表明維園無法容納數十萬人，要求警方履行不反對通知書規定，派警員協助疏導人流，但警方並無理會。至8.18當日過百萬市民「塞爆」維園，民陣安排群眾離開，「我喺台上呼籲集會群眾離開維園，銅鑼灣走唔到梗係灣仔走；灣仔走唔到梗係金鐘走」。

但集會全程並無軍裝警員協助疏導人流，當群眾離開維園時，警方亦無作出任何警告，「警方當時如果認為唔妥，應該發出警告或終止集會，但佢又無任何行動」。政府事後更讚揚8.18集會是和平理性非暴力的表現，卻在數月後秋後算賬，更選擇性檢控九名被視為和理非的民主派代表性人物。

陳批評今次審訊是政治檢控，「如果要告，就應該告組織今次集會嘅民陣同我，但政府選擇告和理非嘅民主派，而且今次集會係獲警方發出不反對通知書，屬合法集會，但都照告，反映只要係反對政府，就算係合法集會都要一網打盡，變相禁止香港人有集會自由嘅權利」。