「我們要辦的是一份香港人的報紙。」—《蘋果日報》1995年創刊號社論

1995年，《蘋果日報》頂着各方壓力創辦。當年創刊號社論的開首，確切地向香港人許下承諾，「我們要辦的是一份香港人的報紙」，而這麼多年來，對香港人的承諾，始終如一。就算在時移世易的今日，我們仍然秉持着辦報初心，忠誠地謹守工作崗位，老實地做驕傲的香港人。創刊號社論全文分別印於「Truth is Power」及「No more lies」兩款T-shirt的背面。一路走來，《蘋果》與香港人一同背負着的不是責任，而是對自己的一份承諾，因為誠如社論標題：「我們屬於香港」。立即選購

重現創刊社論 承諾與香港人一齊撐

《蘋果》26周年推出三款限量「撐蘋果」T-shirt，每款均有黑、白兩色選擇，分別印有《蘋果》創刊廣告經典造型、「Truth is Power」及「No more lies」款式，現於「你的優惠」購物平台預售，預售價每件HK$100。

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