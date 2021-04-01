柏雅去年屢爆醜聞，包括被指為寵物店簽發假針卡、疑經營網店違法售藥等。診所去年遭興訟追討，姓楊診所主腦Dr. Ken即改名Dr. Max，並辭任董事。有診所前職員透露，江醫生持牌23年，卻缺乏醫治貓狗經驗，「對小動物冇乜愛心。」形容江為Ken的傀儡，常遭爆粗呼喝和差遣。

狗義工Daisy在2019年前，常到柏雅照顧動物，指Ken和江會一同應診，但多數由Ken解答主人查詢，「江醫生好似碌木咁」。有次僅江獨自應診，突然要她為狗隻洗耳，「佢話唔識洗，我覺得好奇怪囉。」

柏雅前職員透露，本為助護的Ken認識江醫生後開設柏雅，「Ken話江鶴鳴易控制。」二人會一同自稱獸醫接受傳媒訪問，江醫生應診時無自信，「佢對貓狗冇咩愛心同經驗」，常要Ken代處理，儼如傀儡。

改名疑避狙擊

前職員另指，二人曾帶針藥到旺角寵物店幫貓狗打防疫針，至去年捲入預防針卡造假事件，被指向寵物店簽發虛假注射日期的針卡，柏雅否認；後來又被指經營網店違法出售處方獸醫藥物，有買家稱曾在Vet-Pro網站購藥，送貨員指由柏雅送出。Ken名下有一間已告解散名為Vet-Pro公司。

接連遭網民狙擊，柏雅去年起嚴謹收症，經Daisy轉介的舊客被拒覆診，「今個月仲話Dr. Ken冇做。」據知Dr. Ken去年中曾易名Dr. Max，續以柏雅獸醫身份應診。記者連日觀察，也見Ken長時間逗留診所，至近凌晨才拉閘收工，江醫生則比他早約一小時放工。

柏雅2015年開業時有三名董事，其中一人2017年退出，後來柏雅改名海濤。江及Ken於2018年重新成立柏雅同任董事，惟去年中Ken突辭任董事，當時診所正面臨小額錢債審裁處訴訟。