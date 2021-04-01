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喺呢個標榜「愛國者」嘅年代，做嘢夠唔夠班已經唔再重要。噚日立法會一班忠誠啦啦隊喺討論閹割香港選舉制度嘅小組委員會上，建制派「班長」廖長江提問時想畀隻好牌政制局長曾國衞上，但係以曾國衞嘅資質……結果廖長江好冇癮咁自己答返自己問題。

冇緊跟777譚常委

曾國衞之前同林鄭一齊去香港選舉制度嘅記者會，林鄭全場無視佢，佢亦一粒聲冇出，已經俾人笑佢係有「垃圾桶」之稱嘅劉江華第二，而且曾國衞都唔止一次俾人鬧佢唔熟書，但睇嚟仲係冇乜改善。廖長江噚日問曾國衞，將來幾時先算係「必要時」，要啟動選委會召集人機制，有關運作情況又係點？心水清嘅人都聽得出，呢幾日全國人大常委譚耀宗已經講過唔止一次，有關機制屬「兜底條款」，係有需要先用，林鄭係噚日嘅有線新聞訪問亦有講。

雖然譚常委又好、林鄭又好，都係講完等如冇講，但只要曾國衞有睇報紙或林鄭訪問，再扮錄音機答番譚常委、林鄭嘅答案畀身兼港區人大代表嘅廖長江聽咪得咯，但係曾國衞連掀書都搵唔到答案，淨係不停loop番官方版本嘅「必要」、「特殊情況」等字眼，咿咿哦哦咗幾分鐘都答唔出「兜底條款」呢個關鍵字，搞到廖長江好冇癮。八方想引用番建制派謝偉俊之前爆seed嘅說話送返畀曾國衞：「成個特區俾你累死啦！」

李八方