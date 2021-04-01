【本報訊】被指涉嫌觸犯國安法而被還柙的黎智英、「長毛」梁國雄及區諾軒，昨以8.18非法集結案被告身份出庭聽取判決，三人神態自若，黎智英在庭內向親友「畀心心」，梁國雄更舉起「五一」手勢，大呼「撐住香港人，和平集會無罪」。

久未露面的黎智英在多名懲教署人員重重包圍下，坐在犯人欄最角落。雖然遭受牢獄之苦，但黎依然活潑，不時探頭望向公眾席，笑着向親友揮手、飛吻、「畀心心」，天主教徒的他在犯人欄就坐，其間在身上比劃十字聖號，靠着信仰支持，以平常心面對一切苦難，難怪到庭聽審的天主教香港教區榮休主教陳日君安慰黎的親友時，指他「夜晚會睇經文，Jimmy喺入面冇嘢㗎」。

同樣在民主路上奮鬥多年的梁國雄，在犯人欄前不忘高呼口號，「撐住香港人，和平集會無罪……和平集會無罪」，又舉起五一手勢，旁聽席上的社民連主席黃浩銘等戰友即回應「精神！」雙方交換一個眼色，已道盡千言萬語。

旁聽人士：區諾軒咁靚仔

另一被還柙的區諾軒人氣極高，當他向旁聽席揮手時，大批旁聽師即起哄，「區諾軒！加油！」「瘦咗喎，區軒」，李卓人見到區諾軒更驚嘆：「好靚喎，你啲頭髮」；又有旁聽人士高喊：「嘩！區軒咁靚仔嘅！」區聞言忍俊不禁：「唔好引我笑啦！」

眾被告毫不意外被判罪成，黎智英、梁國雄及區諾軒因另涉國安法案件須繼續還柙，黎離開時除下眼鏡，向親友舉手，有人在旁聽席痛哭，更有人高呼「加油呀」、「Jimmy加油」。

與其說昨日是一場結果早已注定的政治審判，不如說是一群「知命」之人把握與親友見面的僅有機會，或許在這個最壞的時代，審判結果已不再重要。

根據懲教署資料，一般定罪在囚人士每月只有兩次親友探訪，每次探訪限時30分鐘，並必須進食由院所提供膳食。不過，據悉，定罪未判刑的在囚人士仍被視為還柙人士，即黎智英、梁國雄及區諾軒的親友仍可每日探訪一次，每次探訪限時15分鐘，亦可選擇進食「私飯」。