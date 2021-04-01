【本報訊】德國藥廠BioNTech（BNT）最新臨床測試顯示復必泰疫苗，對12至15歲青少年有100%效用且證實安全，將盡快向歐美監管當局申請擴大授權，供青少年人口接種。本港專家預料，復必泰接種年齡下限很大機會降至12歲。港府表示，若藥廠申請調低接種年齡下限並提交臨床數據，當局會按程序審批。

藥廠測試疫苗對青少年有效

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目表示，德國藥廠BioNTech對武肺疫苗三期臨床研究，招募2,260名12至15歲青少年，當中一半人接種復必泰，另一半人注射安慰劑。結果顯示，打疫苗群組無人受感染；打安慰劑群組則有18人染疫。復必泰對12至15歲人士的保護率介乎80%至100%。他預料復必泰接種年齡下限很大機會降至12歲。

輝瑞前日發放新聞稿指，最新臨床測試顯示復必泰對12至15歲青少年有100%效用且證實安全，會向歐美監管當局申請擴大授權，供青少年接種，又計劃將所有數據提交至科學期刊，並經同儕審查後刊出。

被問否接種計劃會否擴大至30歲以下人士，公務員事務局長聶德權回應稱會再審視。而聶日前曾公開表示，將盡快放寬接種的優先群組，目標是16歲以上市民都可接種。

衞生署署長陳漢儀則指，多間藥廠已為不同組別，包括16歲以下組別做臨床實驗，證明有效。若藥廠向港府申請調低接種年齡下限，當局會按現有程序審批。

另外，食衛局長陳肇始回應與內地通關，指本港與內地有聯防聯通機制，首先要控制本港疫情，若全社會有一定比例居民接種疫苗，也是通關考慮。