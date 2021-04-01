【本報訊】中大校方進一步封殺學生會，中大學生會代表前晚委任五名受壓辭職的「朔夜」內閣成員為臨時行政委員會（臨政）成員後，學生事務處昨宣佈禁止臨政成員使用辦公室（soc房），明言斷絕其行政及場地支援。

臨政主席斥校方與同學為敵

中大學生會新內閣「朔夜」被校方指摘政綱涉嫌違法，「朔夜」成員其後總辭，學生會代表會前晚委任五名「朔夜」成員為臨政成員，任期直至5月31日。中大學生事務處昨隨即在學生會門外貼通告，稱根據大學2月25日發出的聲明，暫停為學生會幹事會及其成員提供行政與大學場地支援，並指明臨政成員，因為是朔夜成員，不得進入學生會辦公室。

中大學生會臨時行政委員會主席馬活言表示，會議室不只屬於幹事會，而是屬於中大同學，校方的舉動不但剝奪學生會履行職務的權力，更是剝奪所有中大同學的福利，「係與中大同學為敵」。他強調無論面對學校怎樣的打壓，都會用盡方法在不同崗位上服務同學，「學校無論收我哋幾多資源、做幾多嘢都好，都唔會絲毫打擊到我哋服務同學嘅心。」

中大大學輔導長陳國康去信中大學生會代表會，表示得悉代表會委任的臨政全體成員均為「早前提出涉嫌違法及失實言論的學生會前幹事會成員」，重申校方早前就中大學生會的各項決定仍然有效，包括要求中大學生會三個月內啟動註冊為獨立社團或公司的程序、暫停代收學生會會費、暫停學生會幹事會相關學生在校內委員會的職務、暫停為學生會幹事會提供行政與大學場地支援，並在有需要時採取進一步行動。

中大回覆指校方已向學生會代表會及臨政發出信件，重申2月25日聲明中列出對學生會及前幹事會成員的各項決定仍然有效。