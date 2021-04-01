本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港昨日（1日）新增13宗確診，打斷早前連續5日錄得單位數的紀錄。當中11宗為輸入個案；餘下2宗本地個案均為源頭不明，包括住油塘油麗邨智麗樓的23歲天花裝修工人及居於北角五洲大廈、在灣仔金御海鮮酒家任職樓面的56歲婦人，政府刊憲二人的住處被納入強制檢測範圍；另外，有逾10宗初步確診。

染疫酒樓女侍應發病2日仍有上班

無源頭染疫的23歲天花裝修工人（第11476號個案），於3月28日有咳嗽及腹瀉，翌日向私家醫生求診，同日遞交樣本，其後確診。他3月27日最後上班，其公司在旺角廣東道1131至1133號，曾到觀塘宏利金融中心B座、新都城2期、太古坊等地工作，數名同事須檢疫。

灣仔金御海鮮酒家做樓面56歲女侍應（第11477號個案），則於3月29日開始氣促，但31日才最後一日上班。雖然她每周只工作兩三天，但亦曾與其他同事吃飯。她有定期檢測，對上一次是3月15日，結果呈陰性；30日到社區檢測中心檢測，結果呈陽性。

今早9時起可預約補打BioNTech

BioNTech復必泰疫苗早前因包裝有瑕疵而要煞停接種，港府公佈下周一（5日）開始恢復接種BioNTech疫苗的安排，如市民的預約期為4月5日或以後，毋須再次預約；而預約期為3月24日至4月4日接種首劑的市民，港府會另行安排時間讓他們接種疫苗；若市民未能按時出席，可於今日上午9時起到網上預約系統更改時間。

至於預約期為4月4日或以前接種第二劑疫苗的市民，港府則會主動在預約系列，再特別安排時間，即4月5日至10日的其中一天預留一個時間，以便市民可盡快接種第二劑疫苗。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，將統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第二天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

此外，位於沙田大會堂廣場（近新城市廣場）的流動採樣站，已由4月1日起改設於源禾路2號沙田公園結客場（近露天劇場），暫定開放至4月7日。而位於尖沙咀漢口道及中環愛丁堡廣場的流動採樣站，分別延長服務至4月7及11日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至4月4日）

●中環愛丁堡廣場（至4月11日）

●西營盤社區綜合大樓（至4月4日）

●黃大仙廣場（至4月4日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月4日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月4日）

●尖東加連威老道100號（至4月4日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月4日）

●元朗安興遊樂場（至4月4日）

●天水圍天瑞體育館（至4月4日）

●屯門建生社區會堂（至4月4日）

●沙田公園結客場（至4月7日）

●大埔社區中心籃球場（至4月4日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月4日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月4日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月4日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

供該區須強檢居民或職員

●北角英皇道 294號五洲大廈2樓停車場（4月2日至3日）

●油塘油麗邨碧麗樓旁地下籃球場（4月2日至3日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月4日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日）及清明節翌日（5日）上午10時至下午5時，會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月1日17:00）

11,481宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多13人出院（11058、11095、11160、11215、11217、11268、11293、11376、11391、11392、11404、11412、11424號個案），

共11,108人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

124名確診者仍留醫；

9人危殆（1989、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

3人嚴重（6386、7468、9055號個案），

其餘112人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至3月31日18:0）

兩岸疫情最新數字：大陸周二（30日）新增11宗確診個案，其中本土確診佔6宗，全部來自雲南，其餘5宗為境外輸入個案，分別是廣東2宗、福建1宗、河南1宗、陝西1宗，另外內蒙古新增1宗境外輸入疑似個案。大陸累計確診90,201宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,030宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至4月1日9:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.28億，全球死亡人數突破280萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,044萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55萬。巴西確診人數超過1,274萬，死亡人數超過32.1萬。印度確診人數突破1,214萬，死亡人數突破16.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●法國的武漢肺炎疫情居高不下，法國總統馬克龍在周三晚電視演說中宣佈，法國全國將封城四周，其間學校將關閉三周，改為網上授課。

馬克龍表示，現在不行動疫情就會失控，強調英國變種病毒株的威力，表示「再也沒有地區能置身事外」，呼籲民眾再努力一些，以「保護病人與孩童」。

原本3月18日起19個紅色警戒省分的軟性封城，將從本月3日晚間開始擴及至全國各地，持續四周。若沒有必要原因，不得離家超過方圓10公里。晚上7時到早上6時的宵禁將持續。

不過馬克龍容許民眾本周末復活節跨區移動或從外地回國。

巴西３月受武肺重創，整月死66,573人，是疫情爆發以來死亡人數最多的一個月，比上次紀錄多逾一倍。重症之多令醫院不勝負荷。

巴西累計死321,515 人，僅次於美國。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,458,572 (552,033)

巴⻄ 12,753,258 (321,886)

印度 12,149,335 (162,468)

法國 4,705,068 (95,798)

俄羅斯 4,494,234 (97,219)

英國 4,359,921 (126,955)

意⼤利 3,584,899 (109,346)

⼟⽿其 3,317,182 (31,537)

⻄班牙 3,284,353 (75,459)

德國 2,829,221 (76,459)

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