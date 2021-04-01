【本報訊】疫情重挫各行業，49歲IT公司老闆疑經營困難，過去半年壓力爆煲，圖滅門一鑊熟，寵物狗也不放過。昨晨他趁妻子熟睡用陶瓷刀割頸刺胸放血，再向貴婦狗下毒手。他再欲加害兩子時發現兩子同睡的房間反鎖於是敲門；長子開門即遇襲，呼救驚動弟弟聯手反抗，搶去陶瓷刀，兩兄弟亦告受傷。事主其後反鎖廚房以利刀自刎，與妻子同告傷重不治；兩子逃過一劫，惟血腥慘劇恐留下終生陰影。

余姓男死者（49歲）與庾姓（48歲）妻子育有一對18歲及14歲兒子，一家住黃埔花園青樺苑5座，養有一隻貴婦狗，月租兩萬元，2016年租住至今。警方暫未撿獲遺書，列作謀殺、自殺及傷人案，撿獲三把陶瓷刀兇器。

據悉男死者在荔枝角經營電腦網絡公司，聘用數名職員，規模不大，半年前公司周轉困難財困。女死者是家庭主婦，雙方結婚25年一直關係良好，警方指事主一家沒家暴紀錄，未曾向社署求助，男死者亦無精神病紀錄，前晚事發前一家四口無異樣；懷疑慘劇導火線是男死者生意失敗致財困，壓力爆煲企圖殺妻兒同死。

昨晨8時許，男事主手持陶瓷刀將熟睡妻子割頸，當場血如泉湧。他續去兩子同睡的房間發現房門反鎖，於是敲門。長子睡眼惺忪開門，猝不及防被利刀刺中胸口，劇痛下大聲呼救，驚動弟弟一起合力反抗，糾纏間三父子受傷，最後長子奪過利刀。其後男事主反鎖廚房，消息指他當時手持兩把利刀架頸；幼子報警。

手刃寵物貴婦狗

警方到場發現幼子在主人房替奄奄一息的母親急救，警方破門入廚房發現男事主頸部中刀浴血昏迷倒地，身旁遺下兩把染血陶瓷刀，救護員立刻將兩夫妻送院搶救。9時11分女戶主傷重死亡，五分鐘後男戶主亦告不治。兩兒子同告受傷，長子胸手受傷，幼子下巴後頸受傷，送院情況穩定。警方初步發現男女死者身上各有四至五處刀傷，均集中於頸部，疑是致死原因。其中男死者頸部刀傷除涉自刎，亦懷疑是與兩子糾纏時造成；法醫將驗屍確定死因。

警方續在客廳發現一頭已氣絕貴婦狗，屍體有多處刀痕；亦撿走大批證物，包括三把一呎長染血陶瓷刀兇器，其中一把已斷裂。案件暫列謀殺、自殺及傷人案，由九龍城警區重案組跟進。警方表示當時在單位發現兩兄弟受傷仍清醒，女事主昏迷倒卧主人房，有大量血迹；警方破門在廚房發現男事主重傷，身旁有一把刀，暫沒發現遺書，疑男死者不堪生意失敗，圖殺害妻兒同死。