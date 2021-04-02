不單止民主黨前議員尹兆堅的黨友和助理擺設街站聲援尹，日前才辭去北區區議員的民主黨林卓廷，也獲黨友和助理擺街站聲援。有到場支持林卓廷的市民希望，港人不會從此變成「港豬」，有中五學生則憂慮，終有一日在課堂上討論時事的空間也會被抹殺。

吳定霖是曾經為林卓廷助選的民主黨沙田區區議員，她認識林只是5年多。她形容林卓廷為人鐵面無私、黑白分明，笑言他甚至不怕得罪街坊：「佢係唔會『湊』街坊⋯⋯佢成日教我哋唔好貪，乜都唔好貪。」遇上街坊有不合理要求，林卓廷會堅定拒絕，不會心軟，其倔強性格正好解釋他為何曾投身廉政公署。

目前仍有不少人在輪候探望林卓廷，吳定霖是其中之一。她引述曾探望林的黨友稱，林深明是次難免要在牆內生活一段時間，不諱言：「都出唔到嚟㗎啦，以年計㗎啦，唔會以月計㗎喇。」因此選擇暫時告別議員之職，但吳透露，林卓廷分別位於石湖墟及天平邨的辦事處或將改為「服務處」，由義工及議員助理處理一直跟進的街坊求助及地區個案。

從7.21元朗白衣人恐襲事件中漸漸認識林卓廷的市民Jane，今日到街站替林卓廷打氣。她說，最心痛是警方將一名受害者扭曲成策劃者：「幫人嘅人就有事，唔幫人就冇事⋯⋯咁呢個係咪我哋香港人想要嘅文化呢？」對於北京修改香港選舉制度，Jane也很有意見，「由一個冇選舉（制度）嘅地方，去指點一個有選舉（制度）嘅地方。」她期望港人不要麻木「跟風走」，甚至成為「港豬」。

另一名到街站聲援林卓廷的中五學生Cherry說，教科書上的香港與現實中的香港有如兩個不同的「香港」，更顛覆了她對這片孕育她長大的地方的認知：「我都唔知點解香港變成咁⋯⋯越大個就發現個世界好黑暗，點解一啲做好事嘅人反而會俾人砌『生豬肉』？」她嘆喟明白教師難以在課堂上開放討論時事，只能靠平日自己多涉獵時事、與部份較好的老師私下討論，但她深明這種討論亦有「時限性」，恐怕終有一日會被政權抹殺。

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