死者遺體昨午陸續被運送到殯儀館，家屬幾乎都是哭着認屍，等候見家人的最後一面，更有家屬一下車就因過度悲傷而雙腳無力，險些跪下，需要攙扶前行，惟有些遺體已血肉模糊，難以識別。其中，花蓮玉里張先生一家四口搭上了死亡列車，目前只剩張太太生還，教人心酸。

兒女遺體至今未尋獲

根據台鐵資料，死者都是台東人，因適逢清明假期，不少乘客舉家出遊。昨午已有20多名家屬趕抵花蓮殯儀館等候認屍，有人抵達殯儀館時，因過度悲傷，雙腳無力，險些跪下，需人攙扶前行。幾乎所有家屬都是哭着走進殯儀館，等候見家人的最後一面。有傷者顧不得行動不便，就坐着輪椅趕赴殯儀館認屍。現場有紮着繃帶的小孩等候見長輩最後一面。在等候區的家屬更是揪心，一聽到救護車的聲音，就趕緊起身，想看看被運進殯儀館的是否親人的遺體，悲戚氣氛瀰漫全場。

其中，花蓮玉里張氏一家四口，如今就只剩張太太一人生還，丈夫與一對正就讀大學的兒女均罹難。張太太接受包紮後，隨即出院，趕赴殯儀館與親屬等候消息，惟兒女遺體至今無法確認，在場的牧師也替他們向花蓮縣長徐榛蔚陳情，當場焦心等候的家屬忍不住悲痛情緒，當場痛哭。徐安慰道：「救難人員還在現場，一定會找到人。」

部份遺體面目模糊，殯葬業全國聯合會已經召集約30位修復師要趕抵花蓮，協助家屬辨認遺體。

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