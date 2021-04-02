【本報訊】復活節長假首日，戶外湧現報復式遊玩人潮。東涌、梅窩等郊區人頭湧湧，逾百人排隊搭纜車和巴士，兩個主題樂園亦「逼爆」，各區海灘也聚滿無戴口罩人潮。衞生防護中心傳染病處主任張竹君警告，未知有多少隱形患者在社區，外出聚會有播毒風險。

沙灘人士大多無戴口罩

昨日氣溫最高31℃，淺水灣沙灘人頭湧湧，泳客大多未有戴口罩。梁先生說，明白不戴罩有傳播病毒風險，但曬太陽後流汗、游泳後容易弄濕口罩，「濕咗冇保護性，要帶定幾個替換」。湯太帶同一歲多兒子到場，「一聽到開返沙灘，今（昨）日即刻衝落嚟」。她認為人流算多，亦見到有人沒戴口罩，憂兒子受感染，但室外空氣較流通，認為病毒傳播風險不高。

東涌昨早亦逼滿人潮，昂坪360纜車站早上已出現人龍。蘇小姐和女兒早上約11時半抵達，獲職員告知若即場購票，取籌後需等1.5小時。她稱是意料之內，可以接受，又打算利用長假期帶女兒多外出，未來幾日或會到大澳。

東涌巴士總站往大澳11號巴士有逾百人排隊，李先生與女友趁連假到大澳「行吓食吓嘢」，「盡量去啲少人啲嘅地方，行遠少少……其實都冇得驚咁多，冇可能困住喺屋企㗎嘛」。

海洋公園迪士尼打蛇餅

往梅窩3M巴士站中午亦逾百人排隊，龍尾一度沿達東路延至東涌纜車站橋下。劉先生和陳先生排了45分鐘仍未能上車，稱近日確診數字下降，故趁假期外出「郊遊吓，叫做呼吸吓新鮮空氣」。

海洋公園預約名額一早爆滿，早上門外大打蛇餅，人龍由樂園門口延伸至港鐵站天橋。趙先生帶同兩名女兒到場，指「香港𠵱家冇得周圍去，同小朋友嚟玩機動遊戲，又有得睇動物都幾好」。黃先生則帶同女兒到迪士尼樂園，僅停留約四小時，玩了兩款機動遊戲便離開，「入去就唔耐，但入面多人……每個（遊戲）排個幾鐘！下次平日先嚟！」

張竹君昨在疫情簡報會上呼籲市民緊守抗疫措施，她解釋，站在公共衞生立場，「如果太多聚會、社交、大家唔戴口罩，風險會高咗」，尤其未知仍有多少隱形患者在社區，憂慮會引起新一波疫情。張竹君說明白市民抗疫疲勞，長假期又不能去旅行，但仍應避免去人多地方，即使在家舉行派對亦盡量減少人數。