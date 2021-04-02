【本報訊】主力提供療養、復康及紓緩治療科的將軍澳靈實醫院，揭發醫護人員誤丟病人遺物事件，有醫護人員指出，處理病人遺物有既定守則，按規定會由護士通知家屬，確認遺物是否要保留，「但無理由見到銀包手機都會掉！」她強調過程中有賴前線醫護人員自律及細心，否則有可能出現丟錯病人遺物的烏龍事。

財物應先交護士

有病房職員表示，當病人離世，如家人尚未執拾病人物品時，護士須在交更前，將床位處理好，避免將工作帶到下更同事。按規定會由護士通知家屬，再通知病房助理如何處理，病房助理便會根據指示「清場」。

她指出，一般情況下病房助理在執床時，都會檢視物品，如屬醫療廢料，會用專用的紅色膠袋裝起分類，一般垃圾則以黑色膠袋包裹。至於是否連病人背囊或隨身袋棄掉，該名職員指，按常理都會檢視袋內是否存放財物，不過亦不排除有人欠細心或貪快手，「姑娘叫掉咪掉囉，都未必會打開個袋睇吓！」

若病房助理發現有值錢財物，一般會先交護士再聯絡家人，若最後未能聯絡家人，則會由病人聯絡主任收起及跟進。該名職員又指，病人入院後一般會將財物放入抽屜，不過入院首日，護士及病房助理都會提醒病人切勿帶貴重物品，若非不得已，亦可將財物放入病房護士台「保險箱」暫時存放。