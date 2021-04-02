台鐵太魯閣號列車事故慘絕人寰，平日咄咄迫「台」的國台辦也稱「向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問」，但大陸網民卻極盡嘲諷，如在《人民日報》微博貼文留言道，「希望愛國的中國人沒事，另外別賴我們」、「等統一了幫你們修修這破舊的鐵路」，這些挖苦的留言卻獲得最多點讚。

正義網民轟沒人性

《人民日報》昨日中午在微博報道了太魯閣車禍，網民群起嘲諷，獲最多點讚的留言依次為「希望愛國的中國人沒事，另外別賴我們」、「希望山沒事」、「等統一了幫你們修修這破舊的鐵路」、「看看自詡民主的台灣有沒有官員被追責」、「台毒：一定是老共的打壓！馬英九的隱患！kmt的陰謀！民進黨凍蒜！」。其餘祝福的留言無甚獲點讚。留言區內還有一些更激烈的言論，如「如果是台獨賤蛙，死有餘辜」、「很高興，樂見其成發生這事……台巴賤畜！」有零星網民指出上述人士「被仇恨洗腦到最基本的人性都沒有了」，但這些清流迅速遭到反駁。

國台辦發言人馬曉光在昨日的記者會評論民進黨時還是盛氣凌人，陸委會晚間稱；感謝中國大陸各界人士慰問，避談國台辦。國台辦評論車禍時亦有所收斂：「大陸有關方面高度關切和關注後續救援進展，並向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。」

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