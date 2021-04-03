接連有市民接種武漢肺炎疫苗後出事，加上BioNTech復必泰疫苗包裝出問題，接種計劃的甩底率越來越高。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在港台節目《香港家書》表示，市民對疫苗存疑慮，加上社會矛盾，致本地接種速度落後新加坡。若市民能打足2針，有7成接種率，稍後到日本、泰國等地旅遊可免除14天檢疫；又希望學校有7成師生接種，可完全恢復面授課程。

疫苗疑慮社會矛盾致接種率低

劉宇隆在《香港家書》指出，本港地方細、人口集中，有充足疫苗，理應很快達至群體免疫，惟市民對疫苗心存疑慮，加上社會存在矛盾，互相猜疑，令接種速度遠遠落後於新加坡等地。他認為，要透過公開疫苗資料、涉及接種過程發生的不良事件，向公眾作出說明，包括澄清死亡個案並沒有和疫苗有直接因果關係，以避免以訛傳訛。惟他強調，要堅守自由接種疫苗、自由選擇疫苗的原則，故只能透過不斷解說，增加大眾接種的誘因，讓市民自行理性選擇。

他又認為，接種誘因屬因人而異，以他個人而言，是重啟所有面授的教學，以及與家人去旅行。他相信若市民能打足兩針，不久將來前往日本、泰國等地旅遊，可毋須落地檢疫14天，便能浸溫泉、食榴槤，惟大前提是接種率達7成、有群體免疫，以及本港沒有人受感染。

冀全校7成師生打針可全面恢復教學

劉宇隆透露，港大會盡快展開中學生接種武肺疫苗的科研計劃，務求最終能讓青少年可安全及有效地進行接種。他表示，若全校有7成師生接種疫苗，則可以安全地全面恢復面授教學。他續指，如社區僅得零星輸入個案，沒有本地傳播，連口罩也可能不需要。

另外，劉又批評，全球在推行疫苗接種的過程中，暴露了國與國之間的矛盾，例如富國可以囤積多達自己人口數倍的疫苗，而不願意捐給貧窮地區。疫苗公司在成功研發疫苗後亦從利潤考慮，不願共享專利權，令窮國也能有疫苗，有些公司更部署以爭奪市場份額為目標。他認為，若只有數個富國才能做到群體免疫，疫情在全球大流行中是不會消失的。

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