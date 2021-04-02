【本報訊】本港昨新增的武肺個案佔六成為外地輸入，共12宗，當中逾半驗出屬傳播力更強的N501Y變種病毒，大部份來自菲律賓。本港至今累計錄得158宗N501Y變種病毒輸入個案，專家擔心會成為防疫漏洞，建議政府暫時禁止菲律賓旅客來港。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日12宗輸入個案中，六宗是來自菲律賓的外傭，全部帶N501Y變種病毒；另一來自巴基斯坦個案亦帶有N501Y；其餘分別來自印尼、加拿大、博茨瓦納，及一名來自愛爾蘭的五個月大女嬰。

本港至今累計錄得158宗N501Y變種病毒輸入個案，當中約一半與英國變種變異病毒株相近；來源地早期以來自英國較多，之後當局暫停英國旅客來港，現時主要來自菲律賓及巴基斯坦。本港已實施入境旅客21天隔離檢疫規定，比其他地方更嚴謹，暫時未出現本地感染變種病毒個案。至於應否暫停菲律賓旅客來港，要由政府高層考慮。

衞署禁新航着陸兩周

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨表示，近日本港疫情以輸入個案為主，其中菲律賓當地疫情大反彈。酒店檢疫並非滴水不漏，政府應檢視由菲律賓抵港人士的確診比率，以及當中有多少人感染變種病毒，如果比例偏高，應考慮暫停來自菲律賓人士來港。

衞生防護中心並宣佈，由於新加坡航空營運於周三由新加坡飛抵香港的航班（SQ882）有一名乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本確診，以及有三名乘客未能符合法例規定，衞生署引用規例禁止新加坡航空營運的客機今日至本月16日期間從新加坡着陸香港。