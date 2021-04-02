【本報訊】因參與民主派初選被控串謀顛覆國家政權罪的民主黨立法會前議員尹兆堅，其黨友兼區議員韓俊賢及尹的助理昨擺街站收集市民親手寫的打氣說話。助理透露，尹兆堅漸漸適應獄中生活，精神狀態比上月好，尹更會趁探訪花上三分二時間告知有何工作要請他代辦。

與尹兆堅相識近廿載、曾替尹當兼職員工的韓俊賢形容，尹熱心幫助朋友，憶述自己早年準備離港出外留學，尹親自當司機載他到機場。如今韓俊賢反過來盡力替還柙的尹兆堅打點一切，協助處理街坊個案。

「林鄭剛愎自用搞垮香港」

與尹兆堅素未謀面的市民林太途經街站時親手寫上打氣字句。她批評，香港被特首林鄭月娥這名剛愎自用的女人搞垮，未來的選舉只會是當權者的一場遊戲，自己未必會如以往般走出來投票。街坊陸女士形容，面對中共強權打壓，港人如常生活就是最好的抗爭，與中共「鬥長命」。

另一邊廂，沙田區議員、民主黨吳定霖昨連同幾名議員助理及義工，在港鐵大圍站外，為日前已宣佈辭去北區區議員的黨副主席林卓廷擺街站。曾為林卓廷助選的吳定霖，引述探望林的黨友稱，林深明是次難免要在牆內生活一段長時間，或以年計，故選擇暫時告別區議員之職。

但吳定霖透露，林卓廷分別位於石湖墟以及天平邨的辦事處或將會改為服務處，由義工以及助理處理街坊的求助及地區個案。