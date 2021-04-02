【高牆隔絕】

【本報訊】「香港故事」成員李宇軒自上月在內地服刑完畢並被遣返香港後，遭秘密關押下落不明，其家人一直未能探望，加上突然有並非由家屬委託的律師代表他出庭應訊，令人質疑李是否在內地監獄遭受虐待而被迫接受上述待遇。李宇軒胞妹昨日透過Twitter賬戶及facebook專頁表示，終於和兄長取得聯絡。逾百名來自世界各地的國會議員及學者發起聯署，批評當局將李宇軒單獨囚禁於精神病治療中心，做法極不人道。

李宇軒是去年被內地公安拘捕的12港人之一，他早前因偷越邊境罪成被內地法院判囚七個月，上月22日押解返港。他因涉違反國安法等罪名被繼續還柙，但去向仍然成謎。李宇軒的家屬連日來向懲教署、警方等多個部門查詢，均未能得知李身在何處，懲教署更一度聲稱「查無此人」。

胞妹：需時消化資訊

本報其後接獲消息，李宇軒正在小欖精神病治療中心還柙，並由俗稱「神秘組」的懲教人員看管作單獨囚禁。不過，懲教署及警方一直拒絕證實有關消息。事隔逾十日，由李宇軒胞妹設立的Twitter賬戶及facebook專頁「Andy is Missing」昨晨發文稱，家人終於與他取得聯絡，但他們仍須更多時間消化資訊，未有透露李現時的情況，又感謝眾人對事件的關注。

針對李宇軒遭秘密扣押，對華政策跨國議會聯盟（IPAC）昨發表聯署聲明，批評港府隔絕李與家人見面，並將他單獨囚禁於精神病治療中心，殘忍及極不人道的做法令人震驚。聯署人包括逾100名來自美國、日本、加拿大及歐洲等地的國會議員，以及對華政策跨國議會聯盟的顧問學者，包括英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）等。

聲明形容李宇軒是一名熱愛和平的民主派人士，對香港的愛驅使他作出行動，卻因而遭政權追殺打壓，案件已成為中國扭曲港人生活方式的標誌，亦反映北京漠視保障港人權利的國際協定。聯署人將就事件向所屬政府提出緊急關注，促請港府立即釋放李宇軒和所有因民主運動被拘留的人士。

李宇軒妹妹日前接受《悉尼晨鋒報》訪問時指出，若李宇軒因某些原因而「被沉默」，「仍然自由的我們應該為他發聲」。她指出，北京當局嘗試逐個威脅擊破，但絕不可能消滅所有異見聲音，「如果我們保持團結繼續聲援他（李宇軒），相信會為事件帶來改變」。

懲教署回覆時未有透露李宇軒身在何處，僅稱所有在囚人士可按其意願將親友加入探訪名單，不會就個別個案作出評論。警方回覆僅稱尊重被捕人士的權利，會向他們發出通知書全面解釋所享有的權利，包括要求與律師會面及通知親友等，但不會就個別人士有否向警方提出上述要求作出評論。