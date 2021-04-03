北京一年內接連推出建制派稱為「組合拳」的《國安法》和「完善」香港選舉制度來整頓香港。特首林鄭月娥接受官媒新華社專訪時則指，「完善」選制是為了「聚焦經濟、改善民生」，但同時指教育、傳媒、公務員培訓與管理方面仍有大量制度有待改善。

林鄭在專訪中先為「完善」選制背書，指北京此舉「不是一言堂，也不是清一色，（議員）可以批評我們，可以反對我們提出的議案」只是不能做違反一國兩制和危害國安的事。她亦自言「完善」選制後，有信心能吸引更多能者鞏固行政主導的政治體制，並且能更好地聚焦經濟、改善民生，例如住屋等深層次問題，揚言「往後我們一定會加把勁，在土地開發方面多下一些功夫。」

不過林鄭續指，雖然「完善」選制可有更好條件令一國兩制行穩致遠，但仍有大量制度有待完善，例如教育、傳媒、公務員培訓與管理等，聲稱「這些工作做起來，無論是香港人、內地人還是外國人，對一國兩制應該會越來越有信心。」然而有關範疇有何制度「有待完善」，林鄭未有明言。

另外，被美國制裁的林鄭又緊跟官方口徑，大肆批評「海外一些政府和政客」，「委任自己的代理人進入（香港）政治架構，破壞香港與內地的關係，並利用香港攻擊中華人民共和國」，並以「雙重標準、虛偽、謊言」來形容這些海外政府和政客，最後強調自己「不會被嚇倒」及「繼續做正確的事情，保衞國家，保衞香港特區」。

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