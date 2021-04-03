本港武漢肺炎疫苗接種已到第37日，亦是第二劑中國科興滅活疫苗開打的第9日。周六（3日）有9,100人接種第二劑科興疫苗，單計周六有1,900人甩底，累計已增至約1.45萬人未打第二劑科興；累計甩底率與單日甩底率均為17%。而下周一（5日）復打的德國BioNTech復必泰疫苗周六恢復預約，周六單日已有約42,300名市民預約接種第一劑和第二劑的BioNTech復必泰疫苗，較僅3,200人預約接種科興多逾12倍。另外，周五有一名43歲男子打首劑科興後暈昡及短暫失去知覺，送院治理後未有遵從勸告，自行出院。

政府公佈截至周六晚上8時的24小時內，約3,200人在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，反觀首日恢復預約的BioNTech復必泰疫苗則多達約42,300人預約接種第一劑和第二劑，較科興預約人數多逾12倍。

截至周六，累計已接種約544,000劑武肺疫苗，約475,100人打第一劑，其中約323,800人打第一劑科興，約151,300人打第一劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。

增至約1.45萬人未打科興第二針 單日及累計甩底率同為17%

而第二劑科興開打踏入第9日，累計約68,900人完成第二劑接種。對比第一劑開打第9日累計83,400人接種，即至本周六累計約14,500人甩底未打第二劑科興；累計甩底率17%。至於首劑科興開打的第9日、3月6日，單日有11,000人打第一劑。然而至本周六、第二劑科興疫苗開打的第9日，只有約9,100人接種第二劑，雖較周五多約3,700人，但仍有約1,900人甩底，未有按時相隔28日接種第二劑科興，單日甩底率同為17%，較周五單日甩底率達44%有所改善。

周六接種第二劑科興疫苗的9,100人當中，約7,400人在社區疫苗接種中心接種，餘下約1,700人則透過私家醫生及診所接種。社區疫苗接種中心的接種率約96%，甩底率4%。此外，周六共有約3,600人接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在8間社區疫苗接種中心接種，另外約300人透過私家醫生及診所接種。

43歲男打科興後暈昡短暫失知覺 強行出院

當局亦公佈一名43歲男子周五於林士德體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩及短暫失去知覺。他於上午11時48分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經診症後，他不遵從醫生勸告自行出院。林士德體育館社區疫苗接種中心周四亦有一名48歲男子接種首劑科興後胸部不適送院。

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