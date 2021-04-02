「看新聞真的嚇到，也慶幸逃過這個劫難，我們目前在為傷者與亡者禱告中！」身兼牧師的台灣藝起發光促進協會理事長宋逸民表示，該協會今日將在花蓮小巨蛋舉辦演唱會，預計有逾百名藝人出席，當中近50名藝人昨先行出發，但因訂不到票改乘旅遊巴前往而逃過一劫。

昨日率眾藝人南下的宋逸民表示，包括綜藝天王吳宗憲等逾百名藝人今晚將在花蓮舉行《2021愛在四月天愛你而已》演唱會，其中50位藝人原本要乘這趟太魯閣號408次列車前往，但因買不到票而改乘旅遊巴。宋在事故發生後，隨即在fb報平安，並表示內心複雜的情緒無法言喻，他也提到目前全車人員都在為傷亡者禱告中，「希望讓所有的傷害降到最低，保守所有傷患能夠得到最完善最快的照顧，也求神帶領救難醫護人員有神同在的帶領和智慧趕緊恢復處理所有的狀況」。

隨團出發的藝人孫綻餘悸猶存，稱「沒想到剛出發沒多久就看到這麼嚴重的事故，心情非常沉重。」藝人林道遠則稱，「雖然我們順利躲過，但也很替那些家屬擔心」。據悉，因為火車事故，包括憲哥等50多名藝人一行，已打算今日改搭飛機或是遊覽巴南下花蓮。

「館長」捐68萬元救災

此外，網紅「館長」陳之漢昨在臉書表示，他決定捐出250萬元新台幣（約68萬港元）協助政府救災事宜，文末也喊話「台灣加油！」網友也在帖文回應「謝謝館長」、「有錢出錢有力出力、館長真男人」。微風基金會也將捐款500萬元（136萬港元），為台灣集氣祈福。

台灣蘋果新聞網