復活節長假期踏入第二日,隨着本港疫情有放緩迹象,不少市民「思鄉」但無法去旅行,又不想被困家中,惟有到離島透透氣。烈日當空下,亦無阻遊客逼爆東龍島,島上營地更有近百個露營帳篷,不少士多亦滿座,廚房甚至「做唔切」。

三家村碼頭早在上午約10時半已有近300人排長龍上船往東龍島,航運公司亦要安排加班船接載乘客。東龍島上小小的營地更有擠滿近百個露營帳篷,行山客途經營地時,看到爆滿情況亦相當驚嘆。有經常來露營的人士直言,從未見過營地上有這麼多的露營帳篷,更笑稱「遠睇真係有啲似第三世界啲難民營」。

疫下無法外遊改露營

年輕人Suki與Dolly以往復活節長假期都會去日本、韓國等地旅行,惟疫情下無法一起去旅行,今年決定改為露營。談到第一次露營體驗,她們形容:「都幾好玩,雖然多人咗啲。」她們亦坦言雖然事前已預料會有很多人,但來到現場仍嚇了一跳,「我以為露營係比較空曠咁樣,唔會營貼營咁樣囉」,不過對選擇來露營仍不感後悔。

近百個帳篷「營貼營」,加上大部份露營人士未有戴上口罩,疫情下有病毒傳播的隱憂。Suki表示,為安全起見,她們會在進食時才除下口罩,除了煮食外都不會離開自己的帳篷,同時亦帶備了足夠的濕紙巾、酒精搓手液等消毒用品。

她們指兩日一夜的露營會跟好友玩啤牌、煮食及「吹吓水」,某程度為「思鄉」暫時望梅止渴,但Dolly坦言,露營始終與旅行很不同:「始終去其他國家係好玩啲嘅,呢度始終都係香港。」

家長攜幼子露營享天倫樂

除了朋友三五成群地來到露營,亦有不少家庭趁着長假,來露營共享天倫之樂。9歲的Lucas亦與父母來露營,他笑言自己已經習慣要經常戴口罩,「I am not very bothered.(我不是太感困擾。)」但對疫情打亂其美國之旅感到相當難過,露營雖然開心,但與旅行始終不是同一回事,仍有「最衰都係疫情」的感覺。他希望疫情盡早過去,可以再去旅行。

7歲的Clara則說,復活節假期父母為她安排了露營及游泳,但她始終不太習慣不能旅行的日子,又指如果沒有疫情,他們可能會到日本旅行,坦言露營與日本旅行感覺相差很遠。旁邊的Lucas打趣表示:「我哋話想去日本多過20次喇。」

Clara希望疫情早日過去,除了可再出發旅行,亦不想再戴着焗促的口罩。

「思鄉」情切下,去旅行似乎是大部份港人的共同願望,「疫苗護照」雖似是迷霧中的救星,但巿民對疫苗似乎仍持觀望態度。市民阿軒表示,自己仍未是可接種疫苗的優先群組,但為了安全和盡早出遊,未來許可後自己亦會打疫苗,但仍要待更多的疫苗數據及安全報告才會決定接種哪種疫苗。

東龍島下午有不少巿民排隊等候補船離島,較原本預定的船班次更早離開。有提早離開的巿民表示,今日天氣異常酷熱,加上島上人流太多,假日不欲「熱住咁同人逼嚟逼去」,於是提早兩班船離開。

