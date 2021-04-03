復活節長假期踏入第二日，隨着本港疫情有放緩迹象，不少市民「思鄉」但無法去旅行，又不想被困家中，惟有到離島透透氣。烈日當空下，亦無阻遊客逼爆東龍島，島上營地更有近百個露營帳篷，不少士多亦滿座，廚房甚至「做唔切」。

三家村碼頭早在上午約10時半已有近300人排長龍上船往東龍島，航運公司亦要安排加班船接載乘客。東龍島上小小的營地更有擠滿近百個露營帳篷，行山客途經營地時，看到爆滿情況亦相當驚嘆。有經常來露營的人士直言，從未見過營地上有這麼多的露營帳篷，更笑稱「遠睇真係有啲似第三世界啲難民營」。

疫下無法外遊改露營

年輕人Suki與Dolly以往復活節長假期都會去日本、韓國等地旅行，惟疫情下無法一起去旅行，今年決定改為露營。談到第一次露營體驗，她們形容：「都幾好玩，雖然多人咗啲。」她們亦坦言雖然事前已預料會有很多人，但來到現場仍嚇了一跳，「我以為露營係比較空曠咁樣，唔會營貼營咁樣囉」，不過對選擇來露營仍不感後悔。

近百個帳篷「營貼營」，加上大部份露營人士未有戴上口罩，疫情下有病毒傳播的隱憂。Suki表示，為安全起見，她們會在進食時才除下口罩，除了煮食外都不會離開自己的帳篷，同時亦帶備了足夠的濕紙巾、酒精搓手液等消毒用品。

她們指兩日一夜的露營會跟好友玩啤牌、煮食及「吹吓水」，某程度為「思鄉」暫時望梅止渴，但Dolly坦言，露營始終與旅行很不同：「始終去其他國家係好玩啲嘅，呢度始終都係香港。」

家長攜幼子露營享天倫樂

除了朋友三五成群地來到露營，亦有不少家庭趁着長假，來露營共享天倫之樂。9歲的Lucas亦與父母來露營，他笑言自己已經習慣要經常戴口罩，「I am not very bothered.（我不是太感困擾。）」但對疫情打亂其美國之旅感到相當難過，露營雖然開心，但與旅行始終不是同一回事，仍有「最衰都係疫情」的感覺。他希望疫情盡早過去，可以再去旅行。

7歲的Clara則說，復活節假期父母為她安排了露營及游泳，但她始終不太習慣不能旅行的日子，又指如果沒有疫情，他們可能會到日本旅行，坦言露營與日本旅行感覺相差很遠。旁邊的Lucas打趣表示：「我哋話想去日本多過20次喇。」

Clara希望疫情早日過去，除了可再出發旅行，亦不想再戴着焗促的口罩。

「思鄉」情切下，去旅行似乎是大部份港人的共同願望，「疫苗護照」雖似是迷霧中的救星，但巿民對疫苗似乎仍持觀望態度。市民阿軒表示，自己仍未是可接種疫苗的優先群組，但為了安全和盡早出遊，未來許可後自己亦會打疫苗，但仍要待更多的疫苗數據及安全報告才會決定接種哪種疫苗。

東龍島下午有不少巿民排隊等候補船離島，較原本預定的船班次更早離開。有提早離開的巿民表示，今日天氣異常酷熱，加上島上人流太多，假日不欲「熱住咁同人逼嚟逼去」，於是提早兩班船離開。

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