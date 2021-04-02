【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下的串謀顛覆政權罪，至今除11人獲准保釋，其餘36人未審先囚已還柙逾月。被囚者家屬戰友風雨不改探望，歌手黃耀明和何韻詩昨到羅湖懲教所探望毛孟靜及袁嘉蔚。黃透露，毛孟靜精神不俗，袁嘉蔚表現樂觀；何韻詩勉勵港人堅持下去，「就算喺出面，都唔容易」。

何韻詩：喺出面都唔易

昨午2時，黃耀明和何韻詩到羅湖懲教所探望毛孟靜和袁嘉蔚。離去時黃指，毛精神不俗，身體狀況良好，閒時義教英文，獄中伙食比想像中好。黄亦指袁嘉蔚「剪咗個好得意嘅頭」，更表示她十分樂觀，「同我哋講咗好多好有趣嘅事，佢話佢希望將入面嘅生活，轉變成佢想寫嘅嘢」。

二人連日探訪多名還柙人士，指「佢哋真係為香港付出咗好多」。何韻詩寄語香港人堅持下去，「就算喺出面，都唔容易」。

本身是南區區議員的袁嘉蔚，其團隊指袁身陷囹圄，但是未忘記田灣地區工作，提醒田灣街坊由本月「4號起72及N72將永久減班，然而很多居民根本不知道」，呼籲市民一人一信到運輸署反映。

還柙逾200天的譚得志（快必），其fb專頁昨發帖文「快必講耶穌」，快必指，「我每日在荔枝角探訪室，都目睹一幕又一幕，把不同人連成一個新群體的故事，一個個受苦受難的故事，我要把所有這些事傳遍普天下」。