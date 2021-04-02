國民黨丟了執政權後，一直沒找到黨的政治路線，在兩岸關係問題上進退失據，要完全站在台灣立場，怕得罪中共，要站到中共立場，又怕得罪台灣人，長期首鼠兩端，失去更多民心。

台灣今日的處境已經很清楚，一係你接受一國兩制，一係你抵制一國兩制，這是兩岸關係的根本，只有確定對「一國兩制」的立場，其他問題才好往下想，這個問題不確定，其他都是白談。

難親美和中須選邊站

中共對台灣的定位，就是台灣是中華人民共和國不可分割的一部份，在這個大前提下，提出「一國兩制」的政策。「一國兩制」的實踐，已經在香港成了反面教材，連馬英九都不得不承認，一國兩制破產了，那台灣人還可以接受一國兩制的和平統一嗎？

如果國民黨的立場，是不接受一國兩制，那國民黨就應該開宗明義，把這個立場說清楚。如此一來，中共明白了，台灣人也明白了，國際社會也明白了。然後再往下想，不接受一國兩制，兩岸如何和平統一？如果暫時不能和平統一，那統一的基礎在哪裏？如果統一的基礎是兩岸都實現民主自由人權的政治體制，那國民黨就把這個底線提出來，就是中共不在大陸實現民主自由的普世價值，那兩岸統一就免談。

這個態度表明了，中共心中有數，台灣人也心中有數，國際社會也心中有數。再往下想，中共有可能接受普世價值嗎？當然不可能，由此得出結論：兩岸既不可能在「一國兩制」基礎上實現和平統一，也不可能在普世價值的基礎上實現和平統一，那就意味着在可見的將來，兩岸和平統一不可能實現，因此得出結論，除非中共武力攻台，否則最佳選擇就是保持現狀，就是根本不談統一問題。

中共要和你談和平統一，你不談，中共有甚麼辦法？中共是沒有辦法的，中共唯一解決統一問題的手段，就只剩下武力統一，那台灣就只剩如何抵抗中共武力攻台的問題了。

國民黨開高層會議討論黨的兩岸路線，朱立倫說親美和中，不能怕得罪中共；趙少康說中美等距，喊一聲兄弟保百年平安；江啟臣說基於中華民國憲法的九二共識。

趙少康要和中共稱兄弟，中共可沒有當你是兄弟，否則就沒有台灣是中華人民共和國不可分割的一部份了，那就要兩岸平等協商，就是大陸與台灣都是中國不可分割的一部份，中共能答應嗎?

江啟臣要以中華民國憲法為依據談九二共識，那更是天真到可笑，中共若承認中華民國憲法，那中華人民共和國憲法往哪裏放？

棄一黨之私方能生存

朱立倫強調民主自由人權，他支持香港人爭取民主；他還說不應該怕得罪北京，在民主與獨裁之間，不能有任何猶豫；他指出大多數台灣人是親美的，所以要親美和中，以上都看到問題實質。但時至今日，還有親美和中這支歌仔唱嗎？親美就不可能和中，和中就不可能親美，台灣只有選邊站。

各人表述不同，出發點都一樣，就是害怕中共武力攻台。民進黨現在的政策是親美抗共，台灣向美國一邊倒，美國也向台灣一邊倒，雙方利益一致，誰也不能沒有誰。台灣的地緣政治地位，台灣的高科技產業，美國都不容有失，這種實質關係有彼此根本政治利害為基礎，是可以成立的。

民進黨的親美抗共，也符合台灣人的利益和感情，問題只是掌握好分寸，既要堅持立場，又要靈活應對，沒有必要招惹中共，能保持現狀就是最佳選擇。中共急，台灣不急，保持現狀對中共不利，對台灣有利，時與勢都在台灣一邊，不在中共一邊。台灣以逸待勞，從容周旋，中共除了跳腳，只有以武力攻台，那樣招致的後果，可能比保持現狀更不可收拾。

國民黨要生存，只有百分之百站到台灣人的立場，而不是站在一黨之私的立場，再遲鈍下去，就是搞死自己。

方圓

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