將來特首選委會內不單止沒有區議會代表，連區議會內也可能重現委任區議員。全國人大常委譚耀宗稱，相信中央或港府會在區議會換屆前，研究調整區議會組成，包括重新加入委任議員，令「代表性就會全面啲」。他又引誘有意參選立法會的民主派毋須顧慮太多，「到時你參選，你都應該叫做『愛國者』，你又何需介意去搵人提名支持呢？」

人大常委會早前通過取消選委會內117個區議會議席，並以特首間接委任的分區、滅罪、防火委員會代之。譚耀宗接受有線新聞專訪時，引述外界聲音指，要重新加入委任議員，他個人相信中央或港府會在區議會換屆前，研究調整區議會組成，「包括人數總數係幾多、分幾多個區、會係點樣由選舉產生」。

他又稱，有人提出委任議員可增加代表性：「好多時都有人提出，只係選，有時會可能側咗喺一邊，代表性始終係有所欠缺，所以能夠補充一啲委任議員，其實就會平衡一啲，代表性就會全面啲。」

譚耀宗：民主派參選毋須介意搵人提名

被閹割的選舉制度下，立法會參選人需獲得選委會五大界別每界別至少2個提名，惟不少民主派表明難以做到。譚耀宗辯稱，真正做事的人就會有人支持，認為民主派毋須顧慮太多：「唔係話去求或者乞，唔係講呢啲嘅，都係一個要求，大家都要喺唔同界別都有人支持你，咁就最好了。」他更宣稱：「到時你參選，你都應該叫做『愛國者』，你何需介意去搵人提名支持呢？」

譚耀宗早前接受傳媒訪問時指，選委會總召集人是代表中央，地位超然於特首。他今日否認總召集人為「太上皇」，形容總召集人只處理有關選舉的事，主要是與特首選舉有關，「（設總召集人）只係以防萬一，我哋解決唔到嘅就啟動呢個機制」。他相信，選委會召集人制度會設在特首選舉前，而選委會內各界別都會有召集人。

民主派斥重設委任區議員是輸打贏要

18區民主派聯絡會議輪任召集人黃學禮回覆有線時批評，區議會在建制派主導時，港府就主動取消委任議員，現時重設等於輸打贏要、走回頭路，並且是荒謬之舉：「以前一直係建制派要求區議會擴充權力，佢哋都同意取消委任議員可達至更有代表性嘅區議會。」黃又反問建制派，是否發現選舉制度原來對他們的勝算不利，才重新建議重設委任制度。

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