一連五日的復活節及清明節假期已開始，受疫情影響，市民無法外遊，本港多個沙灘、郊野公園及離島等地都湧現人潮。天文台今午錄得攝氏30.6度，是今年以來最高紀錄，其中大尾篤更錄得34.1度的高溫。天文台表示，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，本港下午炎熱及乾燥、吹微風，展望清明節仍然炎熱。不過，天文台預測，下周風勢較大，氣溫較低。

天文台網頁資料顯示，截至今日下午2時，天文台錄得攝氏30.6度，比昨日30.5度高，亦是今年以來最高紀錄。本港多區在中午時分亦錄得超過30度的溫度，其中大尾篤錄得34.1度的高溫，打鼓嶺亦都有33.4度。不少市民會趁假期一家大細外出遊玩，天水圍濕地公園亦都錄得31.4度，長洲亦有31.2度，而沙田及上水最高氣溫亦有31.9度。

天文台表示，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，本港地區下午炎熱及乾燥、吹微風，展望明天清明節仍然炎熱。不過，天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周持續影響廣東沿岸，氣溫普遍較低，而一道雲帶會在下周中後期為華南帶來有雨的天氣。

天文台預測，下周風勢較大，氣溫較低，而九日天氣預報顯示，下周四（8日）最低為21度，吹東至東北風，多雲及有幾陣驟雨。

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