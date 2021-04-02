最近筆者的律師樓有數位年輕的律師，都不約而同地於4及5月需要請長假。好奇一問，原來他們都報考了英國執業律師的專業資格考試，而且由於下年度開始考試的模式將會改變，變得更加複雜，因此他們都希望把握今年最後的機會參與考試。也許今年有特別多的律師都想獲得英國的執業資格，因此香港的考試場地一早爆滿，筆者有同事需要走到深圳，甚至北京去考試！

另外，筆者亦有幾位朋友，亦同時告訴大家，他們已經考獲成為澳洲律師所需的執業試。

這些年輕律師及朋友現時的工作範疇，與英國及澳洲都無任何直接關係，他們去考取相關專業資格的唯一目的，其實很大機會就是為了準備在其他地方發展。

是的，不但是朋友間見面，筆者甚至乎與客戶寒暄時，離不開的話題就是：你會移民嗎？或者是：甚麼時候走？這一種大家都在想着離開的氣氛，根本就極度濃厚。即使沒有任何資金流出或申請取回強積金的數目之報道，又無論政府如何嘗試去淡化，無可否認的是，很多人都正在離開，是很多人都會考慮的問題。

關鍵是，甚麼時候走？

有小朋友的家庭，聽到最多的，都是與校園生活或教育制度有關，例如是在課室內裝置CCTV時，又或者是不再容許學校聘請外籍老師教英文時；沒有小朋友的則相對隨意，主要都是為外國的生活安排好及處理好香港的資產後；而有很多與筆者年紀相若的同業，則可能是在需要再次宣誓時⋯⋯看似遙遙無期的日子，其實，可能就在不遠處。

當然，亦有不少朋友決定留守這美麗的城市，繼續努力守護優良的傳統價值。

每人都有權找尋對自己及家人最合適的生活空間，無論是去是留，都並非對錯。無論將來生活在甚麼地方，都應該彼此尊重，最重要的，是將最美好最精采的過去，銘記於心。

以上純粹筆者最後之個人意見。

荒唐鏡@法政巴絲

法政「巴絲」－法律界的「巴打」和「絲打」。不知絲襪奶茶，配以豆腐火腩飯，會是怎樣的味道？當浪漫的男人，遇上活潑的女孩，又會擦出甚麼樣的火花？讓法律界的朋友一起來，同大家赤裸裸 gossip 呢行嘅八卦趣事。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！