港鐵沙中綫東鐵綫延伸過海段通車遙遙無期，早前更明言或會再延遲通車，近日車費更「明減實加」，引起市民不滿。港鐵今（3日）在其FB專頁發佈多張過海段金鐘站擴建部份的照片，站內新建築首度曝光。不過，網民紛紛「派嬲」，有人批評玻璃圍欄太矮易生意外，亦有網民「抽水」指，港鐵「剪啲鋼筋同螺絲帽當福利派畀大家」，更有人形容以白色為主調的新設計「成個靈堂咁」。

金鐘站擴建主調為白色 網民批：成個靈堂咁

港鐵今（3日）於FB專頁上載多張過海段金鐘站擴建部份的照片，當中拍攝到站內扶手電梯、圍欄的建築情況，整個站亦以白色為主調。港鐵在發文中表示，為完成金鐘站擴建部份餘下的工程和檢驗工作，站內的圍板將會陸續變成水馬或捲閘，繼續分隔工程範圍，以確保乘客的安全。在東鐵綫過海段通車後，此站便會開放，希望乘客期待「變身後」的金鐘站。

不過，網民似乎不太受落，紛紛在發文中「派嬲」。有不少網民認為站內設計不佳，「同外國近年新起車站比，完全無乜特色可言」，有網民形容新站「成個靈堂咁，邊忽靚？」更有人笑指新站有如「清明節開幕金鐘巨型山墳」。

圍欄太矮安全成疑 玻璃天幕恐再現「水舞間」

有網民則以安全為考量，認為站內玻璃圍欄太矮，應該如西九龍站的圍欄一樣加高，「否則恐怕變另一個時代廣場或APM（跳樓勝地）」。以往多個港鐵站遇上傾盆大雨，均會狂漏水，更試過有水柱噴入車廂。由於新站內亦有一幅玻璃天幕，有網民笑言「水舞間再加場」，諷刺漏水情況或會再現。

為配合沙中綫過海段通車，東鐵綫新信號系統及韓國製9卡車於今年2月投入服務，然而首天已出現多番信號故障變「大塞車」，亦有市民認為9卡車比舊的12卡車擠迫。有網民留言大呻不滿，「就係為咗呢個站，火車12卡要變9卡」、「好靚喎，靚到年年加車費，仲要廁所都無乜幾個，仲有成日訊號故障」。另外，亦有市民洞悉沙中綫通車遙遙無期，「沙中綫講咗好耐，個站用得都應該係十年後」。

自2018年起，沙中綫醜聞不斷，先後被揭發多個站出現施工質量問題，包括剪短鋼筋、鄰近建築物沉降超標、建造部份結構出錯等，當中紅磡站為「重災區」，大大打擊市民對港鐵信心。有網民留言質疑，新站「會唔會又係豆腐渣工程呀？」亦有人笑指「剪啲鋼筋同螺絲帽當福利派畀大家」。

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