台灣鐵路發生逾70年來最嚴重事故，一架自新北開出、駛往台東的太魯閣號列車，昨早駛至花蓮大清水隧道入口時，疑被附近斜坡上一架滑下的工程車撼中，列車失控出軌，在隧道內擦撞牆壁，前四節車廂嚴重變形，當中首兩節車廂更是死傷嚴重，車頭亦被「劏開」一半。由於昨日是清明連假首日，車上載滿近500人，共有50人罹難，當中包括列車正副司機，另有146人受傷，年紀最小的死者只有6歲。

涉事的台鐵408車次太魯閣號列車共有八卡，昨早7時許自新北樹林車站開出，原定早上11時許抵達終點站台東，但約9時28分，準備駛入花蓮大清水隧道時，疑被一架在斜坡上方滑下的工程車撞擊，列車失控出軌，當時列車未能及時煞掣，繼續向前衝，直到前六卡車廂均進入隧道，留下兩卡在隧道外，列車才停下來。

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車廂變形 車頭劏半

列車的前四卡車廂事發時猛烈擦撞隧道內牆壁，車廂之間前後擠壓，車廂嚴重變形，當中尤以頭兩卡車廂受損最為嚴重，車頭被「劏開」一半，其餘座位亦撞至扭曲，幾乎儼如廢鐵，單是頭兩卡車廂截至昨午當場死亡的人數已達30人，當中包括在車頭駕駛室的司機和助理司機。

由於列車撞擊至停電，生還乘客需以手機照明，破窗走到路軌逃離，有人因而受傷，也有人從車頂上逃出隧道。至9時35分，花蓮縣消防局接到報案，在9時58分抵達現場，全台多個縣市也陸續派遣救援隊伍到現場協助，警員、消防、軍隊以至民間團體都動員前往，空勤總隊出動黑鷹直升機進行空中勘查。

出事的太魯閣號前四卡車廂嚴重變型扭曲，救援人員先疏散受損沒那麼嚴重的尾四卡車廂內大約100名乘客，隨後用上工具破開車身，以便搜救，獲救乘客也跟着指示倉皇逃生。救援人員也指，事發現場十分惡劣，罹難遺體四處、殘肢散落一地。至下午3時許，救援人員宣佈已救出所有傷者，但是也發現了十多具遺體。

最年輕死者僅6歲

昨日是台灣清明節連假的首日，多人由台灣北部返鄉掃墓，原本估計共有約350名乘客的列車，昨晚交通部在記者會確認共有496人，當中492人是乘客，其中有大約120個是沒有座位的「企位」；車上有四名工作人員，包括遇難的正、副司機；遇害人數則有至少50人，當中48人當場確認死亡，兩人送院搶救無效，但因為還有兩袋屍塊及半具遺體尚未確認身份，需待身份釐清後，才能確認最後罹難人數，至昨晚運出的遺體已送往殯儀館。死者中年紀最小的為一名6歲女童，另有一名死者是法籍。傷者則有146人，當中包括兩名日本人及一名澳門人。台灣交通部政務次長王國材表示，初步討論台鐵對每位罹難者死亡賠償金額是540萬元新台幣（約147萬港元）。

這一次是台鐵繼2018年有18人死亡的普悠瑪列車出軌事故後，再出現的嚴重事故，也是逾70年來台灣最嚴重鐵路事故。1961年一架由台中開往高雄的特快車在民雄站南方撞上嘉義客運，造成客運車上48人死亡；1948年新店溪橋火燒車事件則造成64人死亡，超過70人受傷。台灣行政院昨指示，今日開始全台下半旗三日以示悼念追思。災害應變中心昨表示，此次事故現場動員105人搶修，預計共需七天才能恢復東正線通車。

台灣蘋果新聞網/中央社