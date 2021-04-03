BioNTech復必泰疫苗下周一（5日）恢復接種，網上預約系統今日重新開放，但因須提前2日預約，市民除非早已預約，否則無法於復打首日打針。部份接種中心下周名額已爆滿，但新增的灣仔伊館及何文田體育館的預約反應則未算熱烈，剩餘大量名額。

據疫苗接種計劃網上預約系統顯示，截至今日中午12時25分，部份熱門疫苗中心下周二（6日）起連續幾日的接種名額爆滿，如中山紀念公園、荃景圍體育館要到12日才有剩餘名額，養和醫院則要等到15日。

政府早前宣佈加開兩間BioNTech疫苗接種中心，累計中心總數達21間。新開的灣仔伊利沙伯體育館中心及何文田體育館中心均已開放預約，但預約情況未算熱烈。其中伊館只有下周二名額爆滿，何文田體育館更是所有日子仍有剩餘名額。

BioNTech須2天前預約

由於BioNTech疫苗須以超低溫冷藏，接種前才會解凍，所有BioNTech疫苗接種中心須最少2日前預約。惟預約系統今日才重新開放使用，距離恢復接種首日不足2日，有關預約已經截止。換言之，市民如非早已預約下周一打針，則最快只能預約下周二時段。

BioNTech疫苗暫停接種近2周，按照政府說法，預約期為3月24日至4月4日的受影響市民，政府會預留時間讓他們打針；預約期為4月5日或之後的市民，則可按照原定預約時間打針，毋須重新預約。已預約的市民會收到政府的電話短訊，今日起亦可於網上預約系統更改預約時間。

至於不受事件影響的科興疫苗，5間接種中心大部份時段均有大量剩餘名額，醫管局轄下指定診所則多數時段爆滿。

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