市民對武漢肺炎疫苗的安全性存疑，令人對接種計劃卻步。特首林鄭月娥接受《新華社》訪問直指，疫苗接種率不理想，需要大量教育宣傳，並會不斷公佈一些鼓勵接種的政策，冀能讓更多人願意接種疫苗。她又歸咎於「黑暴肆虐」、「社會衝突」，令市民對政府信心不足，批評傳媒的報道存誤導。

林鄭在訪問中表示，過往抗疫期間，有一段時間很困難，包括疫情爆發初期，「黑暴」還在肆虐，一些檢疫設施受到破壞，加上經歷了嚴重社會衝突，令部份港人對政府信心不足，直指「你要他打針他不打，你要他檢疫他不去」，言辭間似乎想將接種率低歸咎於社會事件令市民對政府大失信心所致，甚至暗指市民在接種疫苗一事上有心對抗。

稱香港獲「中央支持」 「真的很幸福」

截至本月1日，本港開展接種計劃超過1個月，接種超過52萬劑疫苗。林鄭指目前的接種率不太理想，部份人對接種疫苗感到擔心，也有些傳媒的報道產生誤導，故需要大量教育宣傳，並會不斷公佈鼓勵接種疫苗的政策。她形容「香港真的很幸福、很幸運」，獲中央支持，故疫苗供應充足及穩定。若本地接種率達7成，有群體免疫能力，相信其他地區會願意和本港通關。

陳肇始被痛批後知後覺

政府不斷「出口術」谷打疫苗數量，除林鄭外，食衞局局長陳肇始亦曾稱表列處所員工倘打2劑疫苗及已過14天，可免定期強檢，惟其政策與「清零」目標相背。專家不建議清零前放寬社交措施，陳卻趕在復活節長假前一次過推出重開泳池泳灘，主題樂園放寬入場率至75%。

長假一開始，香港四處人頭湧湧，陳肇始今日即於其FB專頁出帖，苦口婆心表示：「復活節假期首天，我留意到郊外、商場、主題樂園，到處人山人海，『人龍』與『蛇餅』不絕。」稱明白市民抗疫疲勞，惟如假期間有太多社交聚會、涉及不戴口罩活動，會增加傳播風險，憂若有超級傳播，將引起新一波疫情反彈，「懇請」市民保持忍耐，「同心抗疫，攜手清零」。

網民留言怒斥：「措施你放鬆嘅！你認為現在應該點做？」、「咁政府點解要咁快開沙灘泳池呢？好多專家都現時唔適合放寬。浪費接近清零機會。」、「你放寬泳池、泳灘、海洋公園、迪士尼之後，先至『留意到郊外、商場、主題樂園，到處人山人海』？政策實施也太無前瞻性和預見力吧！」

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