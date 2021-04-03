警隊疑再有人員監守自盜。《蘋果》獲悉，日前一名被帶返深水埗警署的越南籍非法入境者，在轉往入境處羈留中心前發現隨身物品少了一條金鏈。而警方在警署內搜查期間，竟有警員拿出另一條金鏈，要求被捕者用作頂替原來的金鏈。警方回覆時承認，周五（2日）與被捕女子點算其財物時，被捕女子聲稱部份個人物品不見了，案件現交由西九龍總區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

消息指，西九龍衝鋒隊人員早前在深水埗拘捕了一名越南籍女非法入境者，帶返深水署警署調查，並將其隨身物品放進「包頭」，當中包括一條金鏈。惟警方將該名越南籍女子送往入境處羈留中心前再點算一次財物，卻發現遺失了金鏈。

警方隨即在報案室內搜查，據指，其間一名軍裝警員拿出另一條金鏈，向該越南籍女子要求用作頂替原來的金鏈。該女子初時因擔心而照做，隨後再向到場的越南語繙譯人員說出實況，終揭發事件。

循「妨礙司法公正」跟進 已鎖定疑犯

據了解，警署值日官得悉事件後大為震驚，並請示上級。案件亦由初時僅以懷疑盜竊案件處理，轉為循「妨礙司法公正」方向跟進。由於事件在警署報案室內發生，加上涉及警務人員，案件交由西九龍總區重案組接手調查。

消息指，探員翻看警署閉路電視紀錄，並接見事主後，已鎖定疑犯，稍後會作出拘捕。

警方回覆查詢時，未有提及有否警務人員涉案，但證實上周一（3月29日）在深水埗區拘捕一名非華裔女子，涉嫌非法入境，她其後被帶返深水埗警署作扣留，而其個人財物在被捕女子見證下被人員封存。而警員於周五（2日）與被捕女子點算其財物時，被捕女子聲稱部份個人物品不見了。案件現交由西九龍總區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

警隊多次爆出警員監守自盜

本港警隊過往多次爆出有警員涉嫌盜竊，以至監守自盜。去年11月，曾代表警隊拍攝宣傳片的警察公共關係科男高級督察黃敬修，被指在8至10月間在辦公室內偷去同袍財物，包括頭盔手套等行動裝備、相機電池及罐頭鮑魚，遭警方以涉嫌盜竊被捕。

大埔警區一名警長亦在一宗冚賭行動中，將檢獲的兩副麻雀證物取走自用，去年8月被警以涉嫌企圖盜竊拘捕。去年4月底，西九龍總區反黑組偵破一宗1.6億元毒品案後，被發現有人偷走屬證物的25公斤冰毒，市值逾1,250萬，最終有4名警員被捕，其中41歲姓許警署警長被控販毒。

前年2月，有市民在機場拾獲內有逾5萬元的銀包並交到機場報案中心，物主報失時揭發當值警員馮奕鈞並未立案，疑有人監守自盜。馮去年被控盜竊罪。

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